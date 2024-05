Atentado a faca contra manifestação de ultradireita deixa ativista anti-islã ferido na Alemanha

Berlim | Reuters e AFP

Um homem armado com uma faca atacou uma manifestação de ultradireita na cidade de Mannheim, no sudoeste da Alemanha, e feriu ao menos duas pessoas antes de ser baleado por um policial com uma arma de fogo, nesta sexta-feira (31).

De acordo com o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, várias pessoas ficaram "gravemente feridas". "Meus pensamentos estão com as vítimas", escreveu o político na rede social X. "A violência é absolutamente inaceitável em nossa democracia. O autor deve ser duramente punido."

Investigadores da polícia inspecionam tenda de movimento anti-islã em manifestação de ultradireita na Europa, onde um homem esfaqueou ativistas - Timm Reichert/Reuters

Imagens que circulam nas redes sociais mostraram um homem atacando vários ativistas na praça central da cidade, a Marktplatz. Os presentes tentam contê-lo, sem sucesso —após aparentemente ferir alguém na perna, ele consegue se levantar e golpear um policial nas costas, e então é baleado por outro agente.

Segundo a imprensa local, o alvo do ataque era Michael Stürzenberger, conhecido ativista anti-islamismo que estava prestes a falar no encontro organizado pelo Movimento Cidadão Pax Europa (BPE, na sigla em alemão).

O grupo, cujo objetivo é denunciar "os perigos da influência do islamismo político nas sociedades democráticas na Alemanha e na Europa", informou em seu site sobre a agressão a Stürzenberger. O ativista, assim como "vários voluntários do BPE e um policial" ficaram feridos, segundo o movimento.

Stürzenberger, 59, foi porta-voz do partido conservador União Social-Cristã em Munique e participa ativamente de várias organizações próximas à ultradireita alemã.

Não havia informações disponíveis sobre a identidade ou motivações do agressor e a polícia disse que ainda não podia fornecer detalhes sobre possíveis feridos entre os manifestantes na praça.