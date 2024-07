O presidente Lula (PT) se reuniu recentemente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com um grupo de economistas de dentro e de fora do governo que o alertaram sobre a possibilidade de uma forte alta da inflação já nos próximos meses caso o dólar siga disparando. A subida da moeda norte-americana encarece a compra de produtos e insumos importados e tem impacto direto nos preços brasileiros.

O presidente Lula durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília - Evaristo Sa - 17.jun.2024/AFP/

OUÇA O BOM CONSELHO

De acordo com um dos integrantes da conversa, que reuniu expoentes do chamado desenvolvimentismo, Lula está "justamente indignado" com o que seria um movimento especulativo contra seu governo –e com a tentativa de fazer a corda do ajuste fiscal estourar no lado mais fraco. Ou seja, o da população mais pobre. Por isso o presidente estaria repetindo em entrevistas que não se dobrará a essa receita. O petista, no entanto, foi aconselhado a baixar o tom de suas críticas ao mercado e ao Banco Central.

CONSELHO 2

Melhor do que falar, aconselharam os economistas, seria fazer de forma mais discreta o que ele tem repetido: preservar o salário mínimo, as aposentadorias e benefícios e a área da saúde e da educação de cortes e alterações de cálculos que diminuam seus reajustes.

CONSELHO 3

O grupo, de acordo ainda com convidados, não vincula a subida do dólar apenas às falas de Lula —mas, sim, a fatores fora do controle dele, como a alta dos juros norte-americanos, por exemplo.

CONSELHO 4

Os economistas ponderam, no entanto, que um tom muito agressivo do presidente impulsiona a crise de forma desnecessária. E teria o efeito contrário ao pretendido por ele: a alta expressiva da inflação minaria a sua capacidade de Lula de justamente proteger a população mais vulnerável. O petista ficaria encurralado, com popularidade em queda e margem reduzida para atuar.

CONSELHO 5

O presidente ouviu do grupo que, ao fim e ao cabo, o que mais interessa de forma imediata para a população é o preço dos produtos na gôndola do supermercado.

CONSELHO 6

Sem estabilidade na inflação, todas as outras realizações do governo, que Lula defende com entusiasmo nos encontros, não seriam mais valorizadas.

JOGO DE CENA

