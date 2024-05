Biden e Trump aceitam convite para debate presidencial em 27 de junho

Washington | Reuters

Os dois principais candidatos à Presidência dos Estados Unidos —Joe Biden, atualmente no cargo, e Donald Trump, que o ocupou de 2017 a 2020— aceitaram nesta quarta-feira (15) um convite da emissora CNN para participar de um debate eleitoral.

Montagem mostra o presidente dos EUA, Joe Biden, à esq., e o ex-presidente Donald Trump, à direita - Brendan Smialowski e Angela Weiss/via AFP

O anúncio foi inicialmente feito por Biden, no X. Na publicação, ele inclusive adianta a data do evento. "Recebi e aceitei um convite da CNN para um debate no dia 27. Agora é com você, Donald. Nas suas palavras: em qualquer lugar, a qualquer hora."

Pouco depois, o democrata afirmou na mesma plataforma que também tinha aceito um outro convite para um debate, este da rede ABC, marcado para 10 de setembro. Trump respondeu que estava pronto para discutir com ele nas duas ocasiões por meio de sua própria rede social, a Truth Social.

O tom afrontoso da postagem inicial de Biden é uma resposta a provocações de Trump das últimas semanas. O republicano, que se recusou a participar de debates com seus rivais nas primárias de seu partido, vinha desafiando o democrata a confrontá-lo diretamente.