Ex-advogado de Trump testemunha contra ele em caso envolvendo atriz pornô

Nova York | Reuters

O ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, começou a dar seu depoimento diante do Tribunal Criminal Estadual de Nova York, em Manhattan, nesta segunda-feira (13).

Seu testemunho é um dos mais esperados do julgamento, que acusa ex-presidente dos Estados Unidos de ter pagado pelo silêncio de uma atriz pornô durante as eleições de 2016.

O ex-presidente dos EUA Donald Trump durante julgamento de processo em que é acusado de silenciar atriz pornô no Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova York - Sarah Yenesel/AFP

Espera-se que Cohen confirme aos jurados que pagou US$ 130 mil à atriz em questão, Stormy Daniels, em um acordo para que ela não falasse sobre suposto caso com o empresário, segundo a Promotoria.

Depois, já durante seu mandato na Casa Branca, o republicano teria reembolsado o advogado com depósitos feitos pela empresa de Trump, dinheiro disfarçado de despesas legais da companhia, o que violaria, de acordo com os promotores, as leis de Nova York.

Cohen declarou-se culpado do crime em 2018 e foi condenado a três anos de reclusão, com boa parte do tempo sob prisão domiciliar (ele não precisou cumprir integralmente a pena porque no fim foi beneficiado com redução por bom comportamento).

Se condenado neste caso —um de quatro outras ações criminais que correm contra ele meses antes das eleições presidenciais—, o republicano poderia receber pena de até 4 anos de prisão, mas nesses casos é mais comum a sentença determinar liberdade condicional para réus primários.