Hamas diz ter capturado soldados israelenses em Gaza; Tel Aviv nega

Um porta-voz do braço armado do Hamas disse no domingo (26), noite de sábado (25) no Brasil, que seus combatentes capturaram soldados israelenses durante os combates em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, no sábado. O Exército israelense nega.

O representante do grupo terrorista não disse quantos soldados foram sequestrados e não apresentou nenhuma prova da captura.

Soldados israelenses em ação na Faixa de Gaza - 24.mai.2024/Divulgação Exército de Israel/AFP

"Nossos combatentes atraíram uma força sionista para uma emboscada dentro de um túnel [...] Os combatentes se retiraram depois de deixarem todos os membros da força mortos, feridos e capturados", disse Abu Obeida, porta-voz das Brigadas al-Qassam, em uma mensagem gravada transmitida pela Al Jazeera no início do domingo.

O Exército israelense negou a alegação da ala armada do Hamas no domingo. "As Forças de Defesa de Israel esclarecem que não houve incidente em que um soldado foi sequestrado", disse o Exército em comunicado.

O Hamas divulgou um vídeo que parecia mostrar uma pessoa ensanguentada sendo arrastada pelo chão em um túnel e fotos de fardas militares e rifle. A Reuters não pôde verificar de forma independente a identidade da pessoa mostrada no vídeo nem sua condição.

Os comentários de Abu Obeida vieram horas depois que as perspectivas de retomada das negociações mediadas para um cessar-fogo em Gaza cresceram no sábado.

Um oficial com conhecimento do assunto disse que foi tomada a decisão de retomar as negociações na próxima semana, depois que o chefe da agência de inteligência israelense Mossad se encontrou com o chefe da CIA e o primeiro-ministro do Catar.

A fonte, que se recusou a ser identificada pelo nome ou nacionalidade, disse que foi decidido que "na próxima semana as negociações serão abertas com base em novas propostas lideradas pelos mediadores, Egito e Catar, e com a participação ativa dos EUA."

Um oficial do Hamas mais tarde negou relatos da mídia israelense de que as negociações seriam retomadas no Cairo na terça-feira (28), dizendo à Reuters: "Não há data."

Depois de mais de sete meses de guerra em Gaza, os mediadores têm lutado para obter um avanço, com Israel buscando a libertação de reféns mantidos pelo Hamas e o Hamas buscando o fim da guerra e a libertação de prisioneiros palestinos em Israel.

Quase 36 mil palestinos foram mortos na ofensiva de Israel, diz o ministério da saúde de Gaza. Israel iniciou a operação em resposta aos militantes liderados pelo Hamas atacando comunidades do sul de Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando mais de 250 reféns, de acordo com contagens israelenses.