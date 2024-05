Rússia coloca Zelenski em lista de pessoas procuradas

Moscou | Reuters

A Rússia abriu um processo criminal contra o presidente ucraniano Volodimir Zelenski e colocou seu nome em uma lista de pessoas procuradas, de acordo com notícia divulgada pela agência estatal Tass neste sábado (4).

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, no palácio presidencial em Kiev - Oleksandr Popenko/Public Interest Journalism Lab/Divulgação

O líder ucraniano é procurado "ao abrigo de um artigo do código penal", diz o breve texto que atribui a informação ao Ministério do Interior, mas não fornece mais detalhes sobre a natureza das acusações. O movimento deve marcar um novo passo na escalada das tensões entre a Rússia e o Ocidente. Moscou e Kiev entraram em guerra no dia 24 de fevereiro de 2022, data da invasão do território ucraniano por tropas do presidente Vladimir Putin.

A lista de pessoas procuradas pela Rússia é extensa e inclui vários políticos da Ucrânia e da Europa. Em fevereiro, a polícia russa colocou a primeira-ministra estoniana, Kaja Kallas, o ministro da Cultura da Lituânia e membros do Parlamento da Letônia na mesma lista de procurados sob a justificativa de destruir monumentos da era soviética.

Moscou também emitiu um mandado de prisão para o procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) Karim Khan, que no ano passado expediu uma ordem de detenção contra Putin por acusações de crimes de guerra na Ucrânia.