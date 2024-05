Sadiq Khan é reeleito prefeito de Londres pela terceira vez consecutiva

Londres

Sadiq Khan, 53,foi reeleito prefeito de Londres de acordo com resultados finais divulgados neste sábado (4), ajudando a consolidar a liderança do Partido Trabalhista sobre o Partido Conservador antes do pleito nacional que deve acontecer ainda neste ano no Reino Unido.

A vitória de Khan, sua terceira consecutiva, era esperada, ainda que parte do eleitorado estivesse descontente com a criminalidade e com uma taxa ambiental cobrada de proprietários de veículos mais antigos e poluentes.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan - Toby Melville/Reuters

Para o Partido Trabalhista, Londres é a vitória mais recente de uma série de eleições de conselhos e prefeituras contra o Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak.

"Foram meses difíceis, enfrentamos uma campanha de negatividade incessante", disse Khan em um discurso depois que os resultados mostraram que ele havia obtido 43,8% dos votos contra 33% para a candidata do Partido Conservador, Susan Hall.

Na quinta, os britânicos foram às urnas para votar para mais de 2.000 assentos de autoridades locais, no que é considerado o último grande teste antes das eleições gerais. As pesquisas indicam que o Partido Conservador, no poder desde 2010, pode perder metade dos assentos nos conselhos locais que tenta manter.

Além disso, o Partido Trabalhista tem chance elevada de vencer as próximas eleições nacionais, levando seu líder Keir Starmer ao poder e encerrando 14 anos de governo Conservador na Grã-Bretanha.

Na maioria das pesquisas para as eleições nacionais, os conservadores estão cerca de 20 pontos percentuais atrás dos trabalhistas. Em dezembro do ano passado, Sunak, cujo governo é reprovado pela maior parte da população, disse que o pleito ocorreria em 2024, ainda que os conservadores tenham até janeiro de 2025 para realizá-las.

O premiê ainda mantém esforços para levantar recursos depois que escândalos e má gestão econômica derrubaram os ex-primeiros-ministros Boris Johnson e Liz Truss em questão de meses em 2022, impactando a reputação do partido.

Sadiq Khan venceu sua primeira eleição para a Prefeitura de Londres em 2016 sucedendo no cargo Boris Johnson, que mais tarde foi primeiro-ministro.

Antes de assumir a Prefeitura de Londres, Khan foi advogado, ministro e deputado. Ele nasceu na Inglaterra, mas tem origens paquistanesas e veio de uma família muçulmana —seu pai foi motorista de ônibus.