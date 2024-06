Ministros e integrantes do governo Lula já fazem os cálculos do que pode acontecer caso Donald Trump, e não Joe Biden, vença as eleições norte-americanas em novembro.

Donald Trump e Joe Biden durante debate presidencial promovido pela CNN em Atlanta, na Geórgia - Brian Snyder - 27.jun.24/Reuters/REUTERS

Integrantes do alto escalão do governo assistiram com atenção ao confronto entre os dois candidatos na quinta (27), na CNN. E acompanharam toda a sequência de debates sobre a aparente fragilidade física de Biden, com o propalado pânico que teria se abatido sobre o partido democrata —e as inevitáveis especulações sobre uma possível troca de candidato diante da constatação de que o atual presidente pode não dar conta do embate.

De acordo com análises feitas por integrantes do governo à coluna, se Biden superar os desafios e ganhar, ou mesmo se um outro candidato democrata que o substitua vencer, tudo fica como está. Lula e Biden não têm uma relação de maior proximidade, mas tampouco de animosidade.

Lula declarou nesta semana em entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais, que torce pela vitória do democrata porque "Biden é a certeza de que os EUA vão continuar respeitando a democracia".

Já com Trump os impactos seriam significativos.

O primeiro deles seria nas relações do Brasil com a Argentina, que tenderiam a piorar.

Por essa análise, o novo presidente dos EUA correria para ajudar a melhorar a situação econômica do país vizinho, hoje por um fio.

O atual presidente da Argentina, Javier Milei, precisaria desesperadamente de dólares para manter o câmbio nos patamares atuais e conter a inflação. E Trump trataria de providenciar esses dólares para ajudar o colega conservador.

Faria isso impulsionando investimentos e acordos comerciais e financeiros bilaterais com a Argentina –em detrimento do Brasil.

Milei seria fortalecido —e poderia endurecer mais com o governo Lula. O argentino já chamou o petista de ladrão, e os dois hoje não se falam.

A vitória de Trump fortaleceria não apenas Milei, mas a extrema-direita de todo o mundo, e dividiria de vez o planeta —o que claramente prejudicaria o governo Lula no âmbito internacional.

Intervenções de Lula em temas como a guerra de Israel contra a Faixa de Gaza, por exemplo, poderiam ser abertamente censuradas por Trump, o que hoje não ocorre com Biden.

Trump tem ainda uma identidade forte com os bolsonaristas, que se apoiam nele e em parlamentares republicanos para fortalecer a sua política no Brasil.

Neste ano, um grupo de deputados bolsonaristas foi ao Congresso dos EUA para apresentar supostas denúncias contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Eles foram ouvidos em uma sessão temática organizada pelo deputado republicano Chris Smith, que preside a subcomissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.

Smith posteriormente enviou uma carta com questionamentos a Alexandre de Moraes –que foi solenemente ignorada.