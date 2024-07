Alpinista brasileiro morre em acidente de parapente no norte do Paquistão

Skardu (Paquistão) | AFP

O alpinista brasileiro Rodrigo Raineri, 55, morreu no norte do Paquistão em um acidente de parapente, afirmaram autoridades locais nesta sexta-feira (5). Ele integrava um grupo de sete pessoas que seguiam para um acampamento em uma montanha, mas foi o único que decidiu praticar o esporte.

"Quando ele começou a voar, o parapente rompeu e ele caiu", disse por telefone Muhammad Nazir, porta-voz de Shigar, região onde aconteceu o acidente, à agência de notícias AFP.

O alpinista brasileiro Rodrigo Raineri no cume do Monte McKinley - Divulgação

A equipe também incluía duas pessoas da França, duas dos Estados Unidos, uma da Bulgária e uma da Suíça. O corpo foi recuperado e será repatriado ao Brasil após contato com a família, informou Nazir.

Ele é o quarto estrangeiro a morrer nessa região turística do Paquistão em um mês —três alpinistas do Japão morreram em dois incidentes no início da temporada de escalada.

O norte do país é conhecido por atrair pessoas de todo o mundo com suas paisagens deslumbrantes. Um dos pontos visitados é o K2, a segunda maior montanha do mundo, atrás apenas do Everest, e onde Raineri morreu.

Na tentativa de estimular a economia, o Paquistão intensificou a promoção do turismo na região. No ano passado, mais de 8.900 estrangeiros visitaram a região remota de Gilgit-Baltistan, onde está localizada a maioria das montanhas, segundo os números do governo.

Raineri era um dos mais experientes alpinistas brasileiros. Ele começou a subir montanhas aos 19 anos, época em que escalou o Pico das Agulhas Negras, na Serra da Mantiqueira, no Rio de Janeiro. Depois disso, decidiu ir para a Holanda para estudar como ser guia. Voltou ao Brasil e se formou em engenharia da computação, mas por fim decidiu que seria alpinista profissional.

Ao longo da sua carreira de mais de 30 anos, o atleta conseguiu marcos importantes para o país. Ele é o único brasileiro a ter escalado como guia as sete montanhas mais altas do mundo. Com Vitor Negrete, ele formou ainda a única dupla do país a ter escalado a face sul do Aconcágua, montanha de 6.961 metros de altura na Cordilheira dos Andes —a mais alta fora da Ásia.

A face sul é considerada a mais difícil via de acesso ao cume do Aconcágua. Para chegar ao topo da montanha por esse caminho, os alpinistas precisam enfrentar um paredão com quase 3.000 metros de gelo e rochas e enfrentar o perigo constante de avalanches.