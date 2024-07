Índia tem histórico de tumultos com mortes em eventos religiosos; veja lista

São Paulo

Pelo menos 116 pessoas morreram sufocadas ou esmagadas nesta terça-feira (2) em tumulto durante um evento religioso no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, em uma das piores tragédias do tipo nos últimos anos na região.

Mulher é consolada enquanto lamenta a morte de seu filho em frente a hospital no distrito de Hathras, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, após tumulto em evento religioso - Stringer - 2.jul.24/Reuters

Só neste século, o país já passou por pelo menos sete episódios como o ocorrido agora, dos quais quatro também com mais de cem mortos.

Relembre na lista a seguir:

Jammu e Caxemira, janeiro de 2022, 12 mortos

Tumulto no santuário de Vaishno Devi, depois que uma multidão de devotos tentou entrar em uma área estreita do santuário. Dezenas de pessoas ficaram feridas.

Ratangarh, outubro de 2013, 115 mortos

Confusão no templo Ratangarh, no estado central indiano de Madhya Pradesh, depois que mais de 150 mil pessoas se reuniram para celebrar o Navratri, em que se celebra a divindade hindu Durga. Mais de cem peregrinos ficaram feridos.

Datia, fevereiro de 2013, 36 mortos

Tumulto no dia mais movimentado do Kumbh Mela, principal festival do hinduísmo e que reúne até 100 milhões ao longo de dois meses no estado de Uttar Pradesh (norte). Dos mortos, 27 eram mulheres, incluindo uma menina de 8 anos.

Pratapgarh, março de 2010, 63 mortos

Tumulto desencadeado por uma grande corrida por comida e roupas ofertadas de graça em um templo hindu em Uttar Pradesh. Mais da metade das vítimas era de crianças.

Jodhpur, setembro de 2008, 250 mortos

Vítimas foram pisoteadas no templo Chamundagar, no estado do Rajastão (norte), enquanto os peregrinos se reuniam para celebrar o Navratri

Bilaspur, agosto de 2008, 145 mortos

No templo Naina Devi, no topo da montanha, no estado de Himachal Pradesh, peregrinos hindus morreram após rumores de deslizamento de terra terem desencadeado um tumulto

Wai, janeiro de 2005, 265 mortos

Tumulto no templo Mandhardevi, no estado ocidental de Maharashtra, foi causado por degraus escorregadios que levavam ao templo. Centenas ficaram feridos.