Polícia da Índia prende seis suspeitos após tumulto deixar 121 mortos

Nova Déli | Reuters

A polícia da Índia disse, nesta quinta-feira (4), que seis pessoas foram presas pelo suposto envolvimento na cerimônia hindu que acabou em tumulto e deixou 121 mortos em Uttar Pradesh, o estado mais populoso do país, no início da semana.

O incidente ocorreu na última terça-feira (2) na vila de Phulrai Mughal Garhi, distrito de Hathras. Ali, a pouco mais de 200 quilômetros a sudeste da capital, Nova Déli, cerca de 250 mil pessoas se reuniram para ouvir o pregador Suraj Pal Singh, também conhecido como Bhole Baba.

Um retrato do pregador hindu Bhole Baba na vila de Bichhawan, estado de Uttar Pradesh, na Índia - Arun Sankar/AFP

Os organizadores do evento, porém, haviam obtido permissão para uma reunião de apenas 80 mil pessoas, segundo um relatório policial. Baba culpou a confusão por "elementos antissociais", mas não deu detalhes.

Os quatro homens e duas mulheres detidos eram ajudantes do líder religioso e estavam envolvidos na organização da cerimônia, mas fugiram quando a confusão começou, disse a polícia. Questionado sobre o papel de Baba, o inspetor-geral de polícia de Uttar Pradesh, Shalabh Mathur, disse que o guru não foi nomeado no caso que eles registraram.

"Se for necessário, vamos interrogá-lo", disse o policial. "É muito cedo para dizer se ele teve alguma participação."

O advogado de Baba, A.P. Singh, disse que também representaria os seis detidos. "A polícia está fazendo seu trabalho, mas as pessoas que eles prenderam são pessoas cujos familiares foram vítimas da confusão", disse Singh. "Aqueles que realmente causaram a confusão fugiram."

O tumulto começou na tarde de terça, quando os participantes estavam saindo do local onde o evento foi realizado, segundo a polícia. Nesse momento, uma multidão correu em direção ao veículo de Baba, que estava protegido por seus ajudantes. Algumas pessoas caíram no chão e foram pisoteadas, disseram as autoridades, e outras tentaram fugir e escorregaram no terreno irregular.

Singh disse que Baba nunca pediu a ninguém para tocar seus pés, contradizendo relatos que citaram essa prática como um dos motivos para as pessoas correrem em direção ao seu veículo.

Os corpos dos mortos, que incluíam 112 mulheres e sete crianças, foram entregues às suas famílias, disseram autoridades. Rahul Gandhi, líder do principal partido de oposição da Índia, planeja visitar Hathras em breve para falar com as pessoas afetadas, disseram membros da sigla.

Tragédias com multidões são comuns em grandes celebrações religiosas na Índia. Em 2005, no episódio mais letal desse tipo no século 21, 265 morreram no templo Mandhardevi, no estado ocidental de Maharashtra, após uma confusão provocada por degraus escorregadios que levavam ao local.