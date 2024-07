Quem são os dois homens feridos em ataque a tiros contra Trump

São Paulo

Dois homens continuam no hospital após terem sido feridos durante o atentado a Donald Trump na Pensilvânia. David Dutch, 57, e James Copenhaver, 74, tinham o estado de saúde estável na tarde deste domingo (14), dia seguinte ao episódio, segundo autoridades.

Dutch é da cidade de New Kensington, no mesmo estado. Ele é apoiador de longa data de Trump e trabalha em uma empresa de automação há décadas, de acordo com Jennifer Veri-Grazier, sua irmã. Ela também diz que ele já foi membro do Corpo de Fuzileiros Navais.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, sendo carregado por sua equipe após ser atingido por tiros em comício na Pensilvânia neste sábado (13) - Rebecca Droke/AFP

Veri-Grazier contou que viu uma foto de seu irmão antes de sair no sábado, usando uma camisa com a bandeira e óculos de sol. Segundo ela, Dutch parecia estar extasiada.

Agora, ele está hospitalizado com danos no fígado e costelas quebradas, aguardando outra cirurgia, disse.

Já Copenhaver é de Moon Township e era afiliado ao Partido Democrata, segundo indicam seus registros eleitorais. Ele é casado, tem pelo menos um filho e toca em uma banda, disseram seus amigos.

Um desses amigos disse que na semana passada havia conversado com ele sobre Trump, embora não soubesse que Copenhaver iria ao comício. Outro afirma que ele aparentemente tinha sido interessado pela política local há alguns anos. Segundo eles, o amigo era aposentado.

Além dos dois homens feridos, uma outra pessoa na plateia foi morta no sábado. Corey Comperatore, 50, recebeu um tiro na cabeça enquanto usava o corpo de escudo para a família durante o ataque.