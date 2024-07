Homem morto em atentado durante comício de Trump é identificado

Rio de Janeiro

O homem que morreu no tiroteio no comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia, no sábado (13), foi identificada como Corey Comperatore, 50, indicou uma publicação de seus familiares no Facebook.

"O comício de Trump na Pensilvânia tirou a vida do meu irmão, Corey Comperatore. O ódio contra um homem tirou a vida daquele que nós mais amávamos", a irmã dele disse numa publicação neste domingo (14).

O candidato Republicano, Donald Trump, é retirado do palco em comício na Pensilvânia após ser ferido. - Brendan McDermid/REUTERS

Comperatore anteriormente serviu como chefe do departamento de voluntários de combate a incêndios na cidade de Buffalo, no condado onde o comício ocorreu, de acordo com o jornal Pittsburgh Post-Gazette.

Trump foi alvo de disparos durante um comício eleitoral na Pensilvânia. Ele foi ferido na orelha, mas conseguiu ser evacuado do palco. Antes de deixar o local, ainda com sangue no rosto, o ex-presidente americano ergueu o punho e disse a seus apoiadores: "lutem, lutem".

Além de Comperatore, e outros dois participantes do comício estão feridos em estado grave.

O atirador foi morto por agentes de segurança no local.

O suspeito foi identificado como Thomas Matthew Crooks e tinha explosivos em seu carro, afirmaram pessoas com conhecimento sobre a investigação.

Segundo o jornal americano The Wall Street Journal, o automóvel estava estacionado nas proximidades de onde acontecia o comício de Trump. A polícia recebeu vários relatos de pacotes suspeitos perto de onde o atirador estava, disseram as autoridades, o que os levou a enviar técnicos em bombas, ainda com informações do jornal americano.

Os investigadores trabalhavam até tarde da noite para garantir que a cena estava segura. Eles também vasculharam a casa de Crooks e conversaram com sua família.

O esquema de segurança em torno de Trump tornou-se alvo de questionamentos após o atentado.

O principal alvo é o Serviço Secreto, responsável pela avaliação prévia de segurança, organização do esquema e supervisão da área, coordenando outras agências, como as polícias estadual e local.