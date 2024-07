Urnas abrem em eleição britânica que deve encerrar 14 anos de domínio dos conservadores

Londres | AFP

Os centros de votação abriram nesta quinta-feira (4) no Reino Unido para as eleições legislativas que anunciam o fim de 14 anos de governos conservadores e o retorno dos trabalhistas ao poder.

Os eleitores devem escolher 650 deputados da Câmara dos Comuns. Os centros de votação abriram às 7h locais (3h em São Paulo) e fecharão às 22h (18h) . Nesse horário serão conhecidos os primeiros resultados das pesquisas de opinião sobre o resultado.

O líder do partido trabalhista, Keir Starmer, participa de um evento de campanha em Redditch, no Reino Unido - Phil Noble - 3.jul.24/Reuters

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, é favorito para acabar com o recente domínio do Partido Conservador nas eleições gerais.

Milionários que eram grandes doadores conservadores migraram para os trabalhistas; o músico Elton John, em vídeo ao lado de seu marido, David Furnish, foi uma entre várias celebridades que declararam apoio; e até os jornais Sunday Times e The Sun, de propriedade de Rupert Murdoch e com longo histórico de apoio aos conservadores, agora estão do outro lado. Antes, Daily Mirror, Guardian e Independent já haviam anunciado apoio a Starmer.

O Partido Trabalhista prevê a conquista de até 350 das 650 cadeiras da Câmara dos Comuns, o que lhes daria uma margem confortável para controlar a Casa.