Agência Reuters anuncia morte de funcionário após ataque a hotel na Ucrânia

A agência de notícias Reuters anunciou, neste domingo (25), que um de seus funcionários morreu durante um bombardeio que atingiu um hotel na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia.

Ryan Evans, 38, era consultor de segurança e trabalhava no país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022. Ele estava hospedado no Hotel Sapphire, atingido por um míssil no sábado (24).

Dois jornalistas da Reuters foram feridos no ataque. Um deles está em estado grave. "Estamos buscando urgentemente mais informações sobre o ataque, inclusive trabalhando com as autoridades em Kramatorsk. Estamos apoiando nossos colegas e suas famílias", disse a Reuters em nota.

Evans, ex-soldado britânico, trabalhava para a Reuters desde 2022 e orientava os jornalistas da agência sobre segurança em todo o mundo, incluindo na Ucrânia, em Israel e nas Olimpíadas de Paris.

"Enviamos nossas mais profundas condolências e pensamentos à família e entes queridos de Ryan. Ele ajudou muitos de nossos jornalistas a cobrir eventos ao redor do mundo. Sentiremos a falta dele", disse a Reuters no comunicado.

Outros três funcionários da Reuters que estavam não sofreram ferimentos e estão seguros, segundo a agência.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse que o hotel foi atingido por um míssil russo Iskander, que percorre distâncias de até 500 km. A Reuters não pôde confirmar a informação de forma independente.

"Um hotel comum da cidade foi destruído pelo Iskander russo", disse Zelenski, acrescentando que o ataque foi "absolutamente intencional e planejado". "Minhas condolências às famílias e amigos [das vítimas]".

Procurado pela Reuters, o Ministério da Defesa da Rússia não se manifestou.