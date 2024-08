Israel bombardeia Líbano após detectar ataques iminentes do Hezbollah

Pelotas (RS)

Israel bombardeou o sul do Líbano na madrugada deste domingo (25) após identificar preparativos do grupo terrorista Hezbollah para lançar "grandes ataques". De acordo com o jornal The Times of Israel, a mídia libanesa relatou cerca de 40 ataques israelenses na região.

Segundo informações da agência de notícias AFP, o exército israelense emitiu um alerta para que os moradores da região sul do Líbano se retirassem imediatamente de suas casas. No comunicado, a força armada disse que estava "monitorando os preparativos do Hezbollah para realizar grandes ataques em território israelense perto de suas casas".

Foto tirada em 23 de agosto de 2024 mostra fumaça causada por um bombardeio israelense em Khiam, no Líbano - Taher Abu Hamdan/Xinhua

Em coletiva de imprensa, Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), disse que o país espera que o Hezbollah lance ataques em larga escala nas próximas horas.

Hagari pediu para que a população esteja atenta aos alertas. "No futuro próximo, o Hezbollah lançará foguetes, possivelmente também mísseis e drones, em direção ao território do Estado de Israel. Portanto, serão distribuídas informações de segurança pelo Comando da Frente Interna", disse.