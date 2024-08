Como Kamala Harris se preparou para o maior discurso de sua vida

Chicago | The New York Times

Kamala Harris frequentemente se apoia em uma de suas frases favoritas para deixar sua equipe focada antes de começar um projeto importante: "Qual é o negócio que estamos tentando realizar aqui?"

Ao decidir o que dizer no discurso mais importante de sua vida nesta quinta-feira (22), a resposta da vice-presidente foi tripla, disseram assessores: contar sua história de vida, enquadrar sua disputa com o ex-presidente Donald Trump como uma luta entre o futuro e o passado e recuperar a bandeira do patriotismo para a chapa democrata.

Kamala tem levado seu discurso de convenção tão a sério que realizou ensaios completos com teleprompters em três fusos horários diferentes.

A vice-presidente dos EUA e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, fala no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata, no United Center em Chicago, Illinois - Charly Triballeua - 20.ago.24/AFP

Pouco depois de se tornar candidata à Presidência há um mês, ela disse a assessores que via esse discurso e os debates como os momentos mais cruciais de sua campanha abreviada, de acordo com três pessoas familiarizadas com seu pensamento.

O rascunho mais antigo de suas falas para uma futura convenção já circulava quando Kamala ainda era apenas uma vice-presidente buscando um segundo mandato como a número dois do presidente Joe Biden.

Agora, o discurso retrabalhado representará a maior virada de Kamala no palco nacional desde sua ascensão repentina ao topo do Partido Democrata, enquanto se prepara para enfrentar Trump em uma eleição daqui a 75 dias.

Adam Frankel, ex-redator de discursos do ex-presidente Barack Obama e agora conselheiro de Kamala, é o principal responsável pela fala da candidata, recebendo sugestões e contribuições de uma ampla variedade de outras pessoas. Mas a própria vice-presidente trabalhou no discurso quase linha por linha, segundo duas pessoas familiarizadas com os preparativos.

Seus ensaios e sessões de discussão envolveram teleprompters nesta semana em Chicago no hotel Park Hyatt, na Universidade Howard em Washington e no Arizona durante sua primeira viagem de campanha a um estado-pêndulo, quando alguns assessores ficaram com ela em um hotel no centro de Phoenix.

O primeiro dos três temas do discurso, de acordo com funcionários da campanha que não estavam autorizados a falar publicamente antes do discurso, é contar a história de sua própria vida.

Espera-se que Kamala descreva sua própria criação de classe média, enquadrando-a como algo que lhe permitiu compreender melhor as necessidades e lutas da classe média hoje. E espera-se que ela conte aos eleitores sobre sua carreira antes da vice-presidência: seu trabalho inicial como promotora e depois como procuradora-geral da Califórnia.

O segundo objetivo é enquadrar a corrida como uma disputa de futuro contra passado, contrastando sua promessa de proteger liberdades com advertências mais sombrias sobre a agenda de Trump e o Projeto 2025, que os democratas transformaram em uma causa geral de preocupação.

O terceiro é apelar ao patriotismo. O partido distribuiu placas com "EUA" para delegados ao longo da semana. Kamala deve se apresentar como uma presidente para todos os americanos.

"Nós amamos este país," disse o governador Tim Walz (Minnesota), companheiro de chapa de Kamala, em seu próprio discurso na quarta-feira.

As raízes relativamente humildes de Kamala têm sido um tema recorrente ao longo da convenção. Palestrante após palestrante se referiu aos primórdios dela trabalhando no McDonald's para contrastar com a riqueza herdada de Trump em Nova York.

"Temos a chance de eleger uma presidente que é para a classe média porque ela é da classe média", disse a deputada Alexandria Ocasio-Cortez em seu discurso na segunda-feira.

É notável que a única grande área de política em que Kamala lançou sua própria agenda separada de Biden até agora é a economia, focando questões básicas como o custo da moradia e dos mantimentos.

"Ela está pensando em como falar com o povo americano para que saibam que ela entende o que estão passando," disse seu conselheiro Cedric Richmond sobre o discurso. "Que ela se importa com o que estão passando, que ela quer oferecer uma solução para o que estão passando e que ela vai fazer o máximo possível para fazê-lo."

Em apenas algumas semanas como candidata, Kamala já cunhou alguns bordões que ganharam seus simpatizantes. Eles aplaudem o "não vamos voltar atrás" e esperam por sua piada ligando seu passado como promotora a Trump: "Eu conheço o tipo dele." Desta vez, porém, Kamala terá de pensar em um eleitorado mais amplo, incluindo independentes e republicanos moderados.

A vice-presidente se equilibra entre se apresentar como uma nova líder para o país e ser parte do governo atual. Também busca combater a representação da campanha de Trump de que ela é "perigosamente liberal". Por isso, afastou-se de várias posições mais progressistas adotadas durante sua candidatura presidencial em 2020.