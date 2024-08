Datafolha divulga nesta quinta-feira pesquisas eleitorais de SP, Rio, BH e Recife

São Paulo

Uma nova pesquisa Datafolha com intenção de voto para as prefeituras de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, será divulgada na tarde desta quinta-feira (22).

Além da intenção de voto, outros quesitos foram auferidos, como a rejeição, o grau de conhecimento dos candidatos pelo eleitor e a opinião sobre problemas da cidade.

Os resultados da nova pesquisa podem ser conferidos em página especial da Folha.

Urna eletrônica armazenada em São Paulo - Rubens Cavallari - 23.ago.22/Folhapress

No levantamento divulgado pelo instituto sobre a corrida em São Paulo há duas semanas, estavam empatados tecnicamente Ricardo Nunes (MDB), com 23%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 22%. Em terceiro lugar apareciam o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), empatados com 14% cada.

No Rio, entre os principais candidatos, estão o prefeito Eduardo Paes (PSD) e os deputados federais Alexandre Ramagem (PL) e Tarcísio Motta (PSOL). Em Belo Horizonte, alguns dos postulantes são o atual chefe do Executivo municipal, Fuad Noman (PSD), Bruno Engler (PL) e Duda Salabert (PDT).

No Recife, também busca a reeleição o atual prefeito, João Campos (PSB), que liderou, com 75% das intenções de voto, pesquisa do Datafolha divulgada em julho. Também concorrem o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) e o ex-deputado Daniel Coelho (PSD).

As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção de voto dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado, que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro.