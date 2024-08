Kamala arrecadou quatro vezes mais dinheiro do que Trump em julho, diz jornal

Nova York e Chicago | Financial Times

Kamala Harris arrecadou quatro vezes mais dinheiro do que Donald Trump em julho graças a uma disparada de doações individuais à sua campanha depois que ela substituiu Joe Biden na chapa democrata, de acordo com uma análise do Financial Times.

A campanha de Kamala arrecadou US$ 204 milhões no mês passado (cerca de R$ 1,1 bilhão) em comparação com os US$ 48 milhões de Trump (por volta de R$ 263 milhões). A vice-presidente encerrou julho com US$ 220 milhões em caixa, enquanto a campanha de Trump tinha US$ 151 milhões.

A vice-presidente dos EUA e candidata do Partido Democrata à Casa Branca, Kamala Harris, participa de um comício em Milwaukee ao lado de Tim Walz, vice da chapa - Kevin Lamarque - 20.ago.24/Reuters

A arrecadação de dinheiro de Kamala marcou um pico impressionante de entusiasmo pela nova candidata democrata, e significa que sua campanha pode ter fechado uma lacuna de financiamento que Trump havia aberto sobre Biden, embora o quadro completo só deva surgir com mais dados publicados no próximo mês.

Sua campanha também registrou um número recorde de pequenas doações em um único dia, com 631 mil chegando em 22 de julho, seu primeiro dia completo após substituir Biden na chapa presidencial democrata. Isso superou as cerca de 450 mil doações que os grupos de Trump receberam no dia seguinte à sua condenação no julgamento de suborno em Nova York em maio.

"O dinheiro que está entrando —eu nunca vi tanto dinheiro", disse o estrategista democrata da Califórnia Bob Mulholland, que trabalha na política há cinco décadas. A análise do FT das declarações federais cobre doações de pequeno valor para grupos afiliados às campanhas.

Os dados para o terceiro trimestre completo, incluindo alguns dos chamados "super PACs", ou super comitês de ação política, que não têm regras limitando o tamanho das doações individuais, serão divulgados em outubro. Em julho, o super PAC alinhado a Trump, Make America Great Again Inc, arrecadou US$ 55 milhões, enquanto o super PAC alinhado a Kamala, Future Forward, arrecadou cerca de US$ 30 milhões.

Os grupos de Trump também arrecadaram mais do que Biden no segundo trimestre, à medida que doadores ricos despejaram dinheiro nos super PACs do candidato republicano.

A análise do FT também mostra que a arrecadação de um único dia da vice-presidente de doadores pequenos no mês passado superou o melhor dia de arrecadação de Biden —30 de setembro de 2020, pouco depois da morte da juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg e pouco mais de um mês antes da eleição daquele ano.

A vice-presidente agora está empatada com Trump em muitas pesquisas nacionais e à frente dele em algumas pesquisas nos estados-pêndulo que decidirão a eleição de novembro.

Ela também parece ter conquistado novos doadores, com 60% das 2,6 milhões de contribuições nos primeiros 11 dias de sua campanha vindas de pessoas que não haviam doado para a chapa Biden-Harris.

A candidata democrata arrecadou US$ 184 milhões de doadores de base por meio do portal online ActBlue nos 11 dias, em comparação com os US$ 16 milhões arrecadados por Biden nos 11 dias antes de desistir.

Kamala, 59 anos, aceitará a nomeação do Partido Democrata na quinta-feira, após uma convenção de vários dias celebrando sua ascensão e potencial para se tornar a primeira mulher presidente dos EUA.

"Não poderia estar mais animada por vermos nossa primeira mulher e negra", disse a defensora dos direitos dos deficientes Janni Lehrer-Stein, que estava na primeira fila da convenção na segunda-feira para aplaudir Kamala.

Apesar da empolgação com sua candidatura, líderes democratas em Chicago estavam em alerta, observando que as pesquisas mostram a eleição como uma incógnita. Barack Obama disse em seu discurso na terça-feira à noite que será "uma corrida acirrada em um país dividido".

Trump também recebeu um grande impulso de financiamento em julho do bilionário Tim Mellon, um herdeiro da dinastia bancária americana, que deu mais US$ 50 milhões a uma campanha pró-Trump além dos US$ 65 milhões que já havia dado.

A corrida à Casa Branca este ano deve ser a mais cara de todos os tempos, com bilhões de dólares gastos pelos candidatos. Em 2020, Biden arrecadou um recorde de US$ 1 bilhão em doações, e Trump arrecadou cerca de US$ 775 milhões, de acordo com a organização sem fins lucrativos Open Secrets.