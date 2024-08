Estupro e morte de médica leva Índia a reforçar segurança em hospitais

Nova Déli | Reuters

A Suprema Corte da Índia determinou nesta terça-feira (20) a criação de uma força-tarefa de segurança voltada aos hospitais depois que o estupro e o assassinato de uma médica, no último dia 9, causaram indignação e motivaram uma série de protestos em todo o país.

A força-tarefa terá a missão de recomendar a implementação nas unidades médicas de medidas que garantam a segurança dos profissionais da área. Trata-se de uma resposta às demandas por justiça e melhores condições de trabalho depois do assassinato da médica, ocorrido na cidade de Calcutá, no leste indiano. Após o crime, médicos fizeram paralisações, recusando-se a atender casos não emergenciais.

Mulheres protestam contra violência de gênero e assassinato de médica em Varanasi, na Índia - Niharika Kulkarni/AFP

Uma pessoa foi presa suspeita de envolvimento no crime, e a polícia federal indiana mantém as investigações. Os protestos que se seguiram também exigem mais segurança para as mulheres e lembram de outros crimes semelhantes, incluindo o de uma estudante de 23 anos que sofreu um estupro coletivo em um ônibus e também foi assassinada —este caso ocorreu em 2012, em Nova Déli.

"Se as mulheres não podem ir a um local de trabalho e ficarem seguras, então estamos negando a elas as condições básicas de igualdade", disse o presidente da Suprema Corte indiana, D.Y. Chandrachud.

Segundo a decisão do tribunal, a força-tarefa será liderada por médicos que deverão propor a implementação de reformas abrangentes para tornar as unidades em que trabalham mais seguras. Profissionais que continuam paralisados, porém, disseram que a medida é insuficiente.

"A legislação, por si só, não resolverá esses problemas; precisamos de uma reforma abrangente do sistema", disse em comunicado uma organização que reúne médicos estagiários e juniores. Segundo o grupo, as diretrizes do tribunal não abordam o "problema central", que estaria relacionado ao financiamento e tamanho da equipe de saúde inadequados.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

A Suprema Corte ainda instruiu a polícia federal a apresentar um relatório sobre a situação da investigação do assassinato da médica. Também determinou que uma força paramilitar federal fosse enviada ao hospital onde ocorreu o crime para oferecer segurança às profissionais que se queixaram de não se sentirem seguras no local.

O tribunal sugeriu que a força-tarefa considerasse medidas de segurança, incluindo salas de descanso separadas para as funcionárias, iluminação adequada em toda a unidade, instalação de câmeras de segurança e a criação de painéis de funcionários para realizar auditorias de segurança trimestrais.

A corte também pediu aos médicos que retomassem suas funções o mais rápido possível. "É nosso pedido sincero aos médicos de todo o país que pararam de trabalhar. Estamos aqui para garantir sua segurança e proteção."

A Índia é considerada um dos países mais violentos para mulheres do mundo. Pesquisa conduzida em 2018 pela Fundação Thomson Reuters com 550 especialistas globais em questões de gênero apontou a nação asiática como a mais perigosa para violência sexual e trabalho sexual forçado, à frente de Afeganistão e Síria, que vinham, respectivamente, em segundo e em terceiro lugar.

Em outro crime que ganhou projeção internacional, ocorrido em março, Fernanda Santos, que tem dupla nacionalidade brasileira e espanhola, foi vítima de um estupro coletivo na Índia. O incidente ocorreu em Dumka, no estado de Jharkand, no nordeste, próximo à fronteira com Bangladesh.

Os ativistas dos direitos das mulheres afirmam que o assassinato da médica em Calcutá reforça que as mulheres na Índia continuam a sofrer violência sexual, apesar de leis mais rígidas introduzidas após o estupro coletivo e assassinato de 2012 em Nova Déli.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados Carregando...

Nesta terça, milhares de pessoas bloquearam os trilhos da ferrovia por horas no estado de Maharashtra, no oeste do país, interrompendo os serviços de trem, em protesto contra o suposto abuso sexual de duas meninas de quatro anos por um faxineiro em uma escola nos arredores de Mumbai.

A polícia informou que o homem foi preso, e o ministro-chefe do estado, Eknath Shinde, disse que o caso seria julgado de forma rápida nos tribunais.