Kamala gosta de dançar e reprovou no exame da Ordem; veja 23 curiosidades sobre vice-presidente

O extenso currículo político de Kamala Harris é bem conhecido e abrangente: antes de se tornar vice-presidente, ela foi senadora dos Estados Unidos. Antes disso, foi procuradora-geral da Califórnia e promotora em São Francisco.

Leia a seguir informações que talvez você não saiba sobre a indicada do Partido Democrata à Presidência.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, discursa no primeiro dia da convenção democrata, em Chicago - Charly Triballeau - 19.ago.24/AFP

1. Seu nome se traduz para "flor de lótus" em sânscrito (idioma antigo da Índia e do Nepal). É um símbolo quase mítico na cultura indiana, representando beleza, prosperidade e fertilidade.

2. Ela quebrou o recorde de mais empates na história do Senado dos EUA. Como vice-presidente, ela frequentemente foi chamada para dar o voto decisivo quando o Senado estava em impasse. No ano passado, ela deu seu 32º voto de desempate, superando o recorde anterior de 31 estabelecido por John C. Calhoun, que foi vice-presidente de 1825 a 1832.

3. Ela é baixa (comparada aos presidentes anteriores). Kamala tem 1,63 metro de altura. Se eleita, ela seria uma das duas presidentes mais baixas da história americana. Mas sua altura é praticamente a média para uma mulher americana.

4. Ela sabe como servir batatas fritas. Kamala trabalhou no McDonald's entre o primeiro e o segundo ano da faculdade. Ela fritava as batatas, operava a máquina de sorvete e trabalhava no caixa.

5. Sua melhor amiga a apresentou ao seu futuro marido, Doug Emhoff. O primeiro "date" deles foi uma ligação telefônica de uma hora, e eles fizeram planos para jantar naquele fim de semana em Los Angeles. "Eu mal podia esperar para voar para lá", escreveu Kamala.

6. Ela adora Doritos. Em sua autobiografia, ela descreveu a noite em 2016 em que Donald Trump venceu a eleição para a Presidência (que foi a mesma noite em que ela foi eleita para o Senado dos EUA).

"Ninguém realmente sabia o que dizer ou fazer", ela escreveu. "Sentei no sofá com Doug e comi um saco de Doritos clássico tamanho família. Não compartilhei um único Doritos."

7. Ela frequentava tanto uma igreja batista voltada para pessoas negras quanto um templo hindu quando criança. "Minha mãe entendia muito bem que estava criando duas filhas negras", ela escreveu em sua autobiografia. "E ela estava determinada a garantir que nos tornaríamos mulheres negras confiantes e orgulhosas."

8. Seu estilo de acusação deixou alguns em Washington perplexos. Quando Kamala atuou no Senado, ela chamou a atenção por suas perguntas incisivas aos depoentes.

Em 2017, enquanto interrogava o então procurador-geral Jeff Sessions sobre seu papel como apoiador de campanha de Trump e contato com oficiais russos, ele visivelmente irritado objetou. "Não consigo ser pressionado tão rapidamente", disse. "Isso me deixa nervoso."

9. Ela passou seus anos de ensino médio em Montreal. "Foi uma transição difícil", ela escreveu, "já que o único francês que eu conhecia era das minhas aulas de balé."

10. Ela reprovou no exame da Ordem da Califórnia na primeira tentativa. "Eu não conseguia entender", ela escreveu. Logo percebeu que sua preparação foi "a atuação mais negligente" de sua vida. Kamala passou na segunda tentativa.

11. Ela teve um desentendimento com Jamie Dimon. Kamala teve uma discussão acalorada com Dimon, CEO do J.P. Morgan, quando era procuradora-geral da Califórnia. Isso aconteceu durante a crise financeira, em que ela buscava alívio dos grandes bancos para os proprietários que enfrentaram execução hipotecária. "Estávamos como cães em uma briga", Kamala lembrou em sua autobiografia.

12. Mas o encontro mais recente deles foi calmo. Ela finalmente garantiu mais de US$ 20 bilhões em alívio dos bancos e, apesar do histórico, Kamala e Dimon almoçaram na Casa Branca em março.

13. Ela gosta de cozinhar. Kamala adora comida. Ela brincou com seu colega de chapa, o governador Tim Walz, de Minnesota, sobre seus "tacos de cara branca", compartilhou dicas de culinária e disse que gostava de ler receitas para relaxar.

Em 2019, Harris postou uma série de vídeos de culinária no YouTube, incluindo um com a atriz Mindy Kaling, que foi assistido mais de seus milhões de vezes. "Senadora Harris, digo isso com respeito, você é meio exibida", brincou Kaling. "Certo?", respondeu Kamala.

14. Ela tem uma longa história com Barack Obama. Ela sediou um evento de arrecadação de fundos em São Francisco para sua candidatura ao Senado em 2004. Depois foi a primeira detentora de cargo importante na Califórnia a endossar a candidatura presidencial de Obama em 2008, mesmo quando a maioria dos pesos pesados democratas apoiava Hillary Clinton.

O endosso, visto por alguns como um risco político, deu certo. Obama endossou sua candidatura para procuradora-geral da Califórnia em 2010 e, na terça-feira (20), ele a elogiou como uma política em uma missão para "construir um país mais seguro e mais justo, mais igual e mais livre."

15. Mas ela recusou uma oferta de emprego em sua administração. Era 2014, e Eric Holder, procurador-geral de Obama, ligou para ela e disse que planejava renunciar. Ele perguntou se ela estava interessada em sucedê-lo. Kamala considerou a oferta, mas acabou recusando.

16. Obama uma vez opinou publicamente sobre a aparência de Kamala. O ex-presidente disse que Kamala era "de longe a procuradora-geral mais bonita do país" —e depois pediu desculpas. O comentário foi feito em um evento para arrecadar fundos em 2013, logo após ele também elogiar sua inteligência e dedicação à Constituição.

17. Seu avô era um diplomata. O avô materno de Kamala, P.V. Gopalan, era um funcionário público na Índia. Quando ela era criança, Gopalan serviu como diplomata na Zâmbia.

Kamala disse que ele estava entre suas "pessoas favoritas" e que "influenciou subconscientemente" sua forma de pensar.

18. Ela foi ativista política na faculdade. Durante seu primeiro ano na Universidade Howard em Washington, ela passou muitos fins de semana no National Mall protestando contra o apartheid na África do Sul.

19. Ela mantém uma relação próxima com suas colegas da organização universitária Alpha Kappa Alpha. Na Howard, onde competiu na equipe de debates e se formou em 1986, Kamala se juntou à fraternidade negra. Em julho, ela disse que mantinha uma cópia autografada de um livro de uma de suas fundadoras, Norma Boyd, em seu escritório, "como testemunho de seu legado duradouro".

20. Ela também faz parte de uma organização sem fins lucrativos exclusiva para mulheres negras. Kamala se juntou à The Links Incorporated em 2018. É um dos grupos mais antigos do tipo nos EUA —uma organização de serviço focada em afro-americanos e outras pessoas de ascendência africana. Os membros incluíram Rosa Parks, Betty Shabazz e a advogada de direitos civis Constance Baker Motley.

21. Seu calçado é distinto. Kamala tem uma grande coleção de Chuck Taylors, da All-Star: um par preto, um par branco, Chucks com e sem cadarços, Chucks para clima quente e frio, e "o tipo plataforma para quando estou usando um terno".

22. Seu amor pela dança persiste desde a infância. Enquanto estava em Montreal, ela começou um grupo de dança chamado Midnight Magic. Mais recentemente, vídeos dela dançando em público —com Q-Tip em uma celebração do 50º aniversário do hip-hop, descendo uma escada rolante, com uma banda marcial de crianças— tornaram-se virais nas redes sociais.

23. Quinta-feira (22) seria duplamente importante para Harris. Ela estava programada para aceitar formalmente a indicação democrata em seu 10º aniversário de casamento com Emhoff.