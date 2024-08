Quanto você quer pagar pela transição energética?

São Paulo

O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) disse que o governo planeja enviar ao Congresso uma proposta para promover uma maior abertura no mercado de energia.

A proposta vai incluir uma nova divisão dos subsídios pagos por consumidores na conta de luz. A intenção é fazer quem usa mais energia pagar mais.

Segundo o ministro, as regras atuais geram uma distorção tarifária, fazendo com que os mais pobres sejam proporcionalmente mais onerados com os custos da chamada CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), que é bancada pelos consumidores e que paga os subsídios de políticas voltadas ao setor.

