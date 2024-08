México pausou relações com embaixada dos EUA, diz presidente após críticas

Cidade do México | Reuters

O governo do México pausou suas relações com a embaixada dos Estados Unidos no país, disse o presidente da nação latino-americana, Andrés Manuel López Obrador, nesta terça-feira (27). A medida ocorre após o representante americano criticar a reforma judicial apoiada pelo líder que tem sido alvo de protestos internos.

"Há uma pausa", disse AMLO, como o presidente mexicano é chamado, em uma entrevista coletiva. Segundo ele, a suspensão é apenas com o posto diplomático e não com os EUA como um todo.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, durante entrevista coletiva no Palácio Nacional - Yuri Cortez - 23.ago.2024/AFP

Na semana passada, o embaixador Ken Salazar afirmou que a polêmica proposta é um "grande risco para o funcionamento da democracia no México" e alertou para o potencial risco para a relação comercial entre os dois países —os maiores parceiros comerciais um do outro.

Salazar não é o único a desaprovar o texto —o embaixador do Canadá no México também alertou sobre preocupações de investimento.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Após afirmar nos últimos dias que a crítica é "desrespeitosa e intervencionista", AMLO afirmou nesta terça que a pausa ocorre porque o embaixador americano quer conversar. "Não é pessoal, tivemos uma relação boa e construtiva." Salazar disse que estava aberto a falar com líderes do governo mexicano para discutir diferentes modelos de representação judicial.

Um dos pontos mais controversos da proposta é a instituição de eleições diretas para cargos no Poder Judiciário —dos poucos magistrados da Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN), o tribunal máximo do país, às centenas de juízes federais e estaduais, incluindo os titulares do Tribunal Eleitoral. Aprovada a proposta, o pleito ocorreria já no ano que vem.

A reforma propõe ainda a redução de números de ministros do Supremo de 11 para 9 integrantes, diminui de 15 para 12 anos o mandato deles e estabelece como teto salarial dos magistrados a mesma remuneração do Presidente da República, entre outras mudanças.