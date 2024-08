Ucrânia emite novos alertas após maior ataque russo desde o início da guerra

São Paulo

As autoridades ucranianas emitiram nesta terça-feira (27) novos alertas aéreos em grande parte do país após o maior ataque aéreo desde a invasão do país pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022.

Os alertas foram emitidos diante da saída de bombardeiros e drones russos em direção ao seu território.

A Ucrânia teria abatido cinco mísseis e 60 drones durante um ataque noturno nesta terça, segundo a Força Aérea do país.

Na segunda, foram empregados, segundo Kiev, 236 mísseis e drones contra alvos em 15 regiões.

Na madrugada desta terça, a Força Aérea ucraniana alertou que "vários (bombardeiros) Tu-95ms decolaram da base aérea de Engels", no sudoeste da Rússia, e que vários drones de ataque também se dirigiam para o seu território.

Pessoas se abrigam na estação de metrô Teatralna, em Kiev, durante ataque aéreo russo - Roman Pilipei/AFP

Na véspera do ataque, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, havia denunciado uma campanha massiva de bombardeios russos contra 15 regiões do país na qual foram utilizados "mais de 100 mísseis de diferentes tipos e uma centena de [drones] Shahed".

Trata-se de "um dos ataques russos mais importantes", declarou Zelenski. "Há muitos danos no setor de energia", acrescentou. "Poderíamos fazer muito mais para proteger vidas se a aviação dos nossos vizinhos europeus trabalhasse junto com nossos F-16 e com nossa defesa aérea", insistiu o presidente ucraniano no Telegram.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Vários países condenaram os ataques russos. Os Estados Unidos denunciaram um bombardeio "escandaloso" e o Reino Unido o classificou como "covarde".

O ministro alemão das Relações Exteriores acusou a Rússia de "tentar destruir o fornecimento" de eletricidade da Ucrânia.

Com AFP