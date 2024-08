Trump diz que Kamala recusou debater contra ele em setembro na FoxNews

São Paulo

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano para voltar à Casa Branca, usou sua plataforma, a Truth Social, para afirmar que Kamala Harris, sua adversária do Partido Democrata, teria informado que não vai participar do debate programado para 4 de setembro na emissora FoxNews.

"Não estou surpreso, pois sinto que ela sabe que é muito difícil, no mínimo, para ela defender seu histórico de mudar de opinião sobre absolutamente tudo em que ela já acreditou", escreveu Trump.

O ex-presidente dos EUA Donald Trump durante evento de campanha em York, na Pensilvânia - Tierney L. Cross/19.ago.24/Getty Images via AFP

A publicação foi feita enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, discursava durante a convenção nacional democrata, o evento em que o partido certificará oficialmente a candidatura de Kamala contra Trump nas eleições em novembro.

Não houve comunicado do Partido Democrata a respeito da afirmação de Trump sobre a suposta recusa de Kamala.

O republicano, porém, anunciou na mesma publicação que participará de outro evento na mesma data do debate previamente agendado —um "tele-town hall", em que o convidado, geralmente um político, responde a uma série de perguntas. Segundo o ex-presidente, esse evento acontecerá na emissora Fox, no mesmo dia 4 de setembro, na Pensilvânia, estado crucial para a disputa pela Casa Branca.

No início de agosto, Trump disse que aceitou a oferta para participar de um debate contra Kamala na emissora ABC News, no dia 10 de setembro —o evento o havia sido acordado entre as duas campanhas quando Biden ainda estava no páreo.

Na ocasião, Michael Tyler, diretor de comunicação da campanha democrata, afirmou que Trump alterou a data e o local do debate antes acordados deliberadamente, sem o aval da equipe adversária.

Embora as bandeiras de cada candidato já sejam bem conhecidas pelo eleitorado americano, os debates têm o potencial de impactar a corrida. O primeiro e único debate deste ciclo eleitoral entre Biden, 81, e Trump, 78, realizado em junho pela CNN, gerou novas camadas de pressão sobre o então candidato democrata depois que ele teve um desempenho considerado desastroso atribuído à sua idade avançada.

Embora tenha resistido por semanas, o atual presidente enfim desistiu da candidatura e abriu espaço para Kamala concorrer representando os democratas.