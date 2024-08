Dólar cai e Bolsa sobe, com perspectiva de queda nos juros dos EUA

São Paulo

O dólar caía esta segunda-feira (19), dando início a uma semana de eventos econômicos relevantes, em especial um discurso do presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) que pode dar pistas sobre a trajetória dos juros norte-americanos.

Às 10h37, a moeda recuava 0,48%, cotada a R$ 5,441, em linha com a fraqueza da divisa no exterior. A Bolsa, por outro lado, tentava renovar a máxima histórica mais uma vez, com alta de 0,65%, aos 134.824 pontos. O patamar já ultrapassa o recorde do Ibovespa de 134.193 pontos, registrado no fechamento de 27 de dezembro de 2023.

Investidores aguardam discurso do presidente do Fed (Federal Reserve) para saber se haverá indicação de corte nos juros dos EUA - Dado Ruvic/Reuters

A semana começa com investidores de olho na economia dos Estados Unidos. A divulgação de dados mais fortes do que o esperado afastou a percepção de recessão —e consolidou a expectativa de um corte de juros do Fed na próxima reunião, marcada para setembro.

"A perspectiva é de recuperação dos ativos de maior risco devido a indicadores que serviram de suporte para espantar por hora os temores de recessão global", disse Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.

"E ao mesmo tempo, o conjunto de dados mostra que o ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos pode ser iniciado sem que haja necessidade de um corte mais agressivo", acrescentou.

Antes, com os temores de uma recessão na maior economia do mundo, um corte de 0,50 ponto percentual na taxa de juros —atualmente na faixa de 5,25% e 5,50%— era a aposta majoritária, com especulações até de uma reunião extraordinária do Fed para adiantar o ciclo de afrouxamento.

Agora, uma redução inicial de 0,25 ponto se tornou a de maior probabilidade, com endosso de 75,5% dos investidores, segundo a ferramenta CME FedWatch.

O dólar costuma se depreciar à medida que o Fed reduz os juros. Em tese, ele se torna comparativamente menos atrativo em relação a outras moedas quando os rendimentos dos títulos ligados ao Tesouro, chamados de treasuries, caem

Outro fator de pressão sobre a moeda norte-americana é a possibilidade de mais aperto monetário pelo banco central japonês, que já elevou sua taxa de juros para 0,25% no mês passado. A redução do diferencial de juros entre EUA e Japão torna o iene mais interessante para investimentos, provocando uma fuga do dólar.

Para ter uma perspectiva sobre o estado de algumas das maiores economias do planeta, os mercados estarão atentos nessa semana aos dados de PMI (índice de gerente de compras, em inglês) de EUA, França, Alemanha, Reino Unido e zona do euro.

O grande destaque da agenda, no entanto, será o encontro de autoridades de bancos centrais em Jackson Hole, no Estado de Wyoming, nos dias 22 a 24 de agosto.

O foco será o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira. Roberto Campos Neto, chefe do BC (Banco Central), também estará presente, mas ainda não há data definida para sua palestra.

Na cena doméstica, o foco estava no Boletim Focus. Analistas consultados pelo BC na pesquisa semanal elevaram a projeção para o nível da Selic, a taxa básica de juros do país, ao fim do próximo ano, enquanto mantiveram novamente a expectativa para 2024.

O levantamento, que capta as estimativas do mercado para indicadores econômicos, mostrou que os economistas agora veem a Selic fechando 2025 em 10,00% ao ano, ante 9,75% na semana anterior.

Pela nona semana consecutiva, por outro lado, eles mantiveram a expectativa para a taxa de juros ao fim deste ano no patamar atual de 10,50%, projetando, portanto, que o BC não fará movimentações nas reuniões de política monetária que restam em 2024.

Também estará no radar ao final da semana a divulgação de novos dados do IPCA-15, que fornecerão os primeiros indícios sobre a trajetória dos preços em agosto.

Na última sexta-feira (17), a divisa fechou em queda de 0,28%, aos R$ 5,467, e a Bolsa perdeu 0,15%, aos 133.953 pontos.

