Acidente de trânsito na França mata quatro brasileiros

Besançon (França) | AFP

Um acidente de trânsito matou quatro brasileiros na madrugada desta segunda-feira (16) em Saône, cidade no leste da França a mais de 330 quilômetros de Paris onde viviam as vítimas. De acordo com as autoridades, o carro estava a 180 quilômetros por hora quando colidiu com uma árvore.

O acidente aconteceu à 1h30 em uma estrada departamental perto de Besançon, comuna com mais de 100 mil habitantes, que levava a Saône. Segundo o promotor Étienne Manteaux, o motorista perdeu o controle do veículo, um Volkswagen Passat que circulava "muito rápido", em suas palavras, e derrubou uma árvore de pouco mais de um metro de diâmetro.

Predeito de Saône, Benoit Vuillemin, publica fotos do acidente que matou quatro brasileiros no leste da França - Reprodução/Benoit Vuillemin no Facebook

O motor do veículo foi ejetado e o medidor de velocidade foi encontrado travado em 180 quilômetros por hora em uma estrada cujo limite era de 50 quilômetros por hora, acrescentou Manteaux. "Trata-se de um veículo que viajava obviamente muito rápido, com um condutor de 41 anos que perdeu o controle", afirmou o promotor, segundo o Le Journal de Saône-et-Loire.

Segundo esse jornal local, uma investigação foi aberta para determinar a causa do acidente e os corpos passaram por uma autópsia e por exames toxicológicos.

Todas as vítimas eram homens, e suas idades variavam entre 32 e 54 anos. Três deles trabalhavam no setor da construção; o mais jovem, que havia chegado recentemente à França, procurava trabalho. Suas identidades não foram divulgadas.

O prefeito de Saône, Benoît Vuillemin, explicou que as vítimas moravam a 200 metros do local do acidente, com a mulher e o filho de um deles. Eles estavam "bem integrados" à comunidade de 3.000 habitantes, segundo o político. Eles frequentavam clubes esportivos e o filho de uma das vítimas está matriculado em uma escola.

"Noite dramática em Saône", afirmou Vuillemin no Facebook ao anunciar que havia ido ao local. "A estrada foi fechada até às 4h. Agora foi reaberta, mas tenham cuidado, pois pode haver destroços na estrada."