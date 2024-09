Alpinistas desaparecidos havia três dias são encontrados mortos no Mont Blanc

Lyon (França) | AFP

Quatro alpinistas, dois italianos e dois sul-coreanos, foram encontrados mortos por exaustão e frio nesta terça-feira (10) perto do cume do Mont Blanc, o ponto mais alto dos Alpes. Eles estavam desaparecidos havia três dias e ficaram presos devido ao mau tempo, segundo a prefeitura do departamento francês da Alta Saboia.

As equipes de resgate tiveram dificuldade para chegar ao local devido às condições climáticas e encontraram primeiro os dois asiáticos e pouco depois os dois europeus.

Segundo o jornal italiano Il Messaggero, os alpinistas da Itália Sara Stefanelli, 41, e Andrea Galimberti, 53, foram achados em uma encosta íngreme e congelada a 4.500 metros de altitude, que leva ao topo do Mont Blanc pelo lado da França (a cadeia montanhosa faz fronteira com a Itália).

Andrea Galimberti (à esq.) e Sara Stefanelli costumava escalar topos de montanhas - @AndreaGalimberti no Facebook

O último sinal de GPS de seus telefones os posicionava nessa localização. Os italianos fizeram uma ligação para pedir socorro e alertaram que corriam risco de morrer de hipotermia, de acordo com o site Leggo. "Há muita neblina, não vemos nada, perdemos a orientação. Estamos correndo o risco de morrer congelados", dizia um dos textos. Depois, os telefones perderam conexão.

As mensagens que enviaram às equipes de resgate no sábado desencadearam uma corrida de resgatistas, já que as temperaturas no cume estavam bem abaixo de zero grau.

A prefeitura de Chamonix afirmou que os dois grupos subiram ao topo sem guia, e suas famílias haviam sido avisadas durante as buscas.

Um sobrevoo que partiu de manhã da cidade não conseguiu localizá-los, devido ao nevoeiro.

Um pouco mais à tarde outro helicóptero conseguiu acessar a área e os encontrou em uma região localizada entre 100 e 200 metros do cume, de acordo com o Pelotão de Gendarmeria de Alta Montanha daquela comunidade.

A Gendarmeria foi alertada no sábado à tarde de que três grupos de alpinistas estavam em perigo "não muito longe do cume do Mont Blanc, em condições meteorológicas muito degradadas".

Um outro grupo de dois sul-coreanos pôde ser retirado no domingo, a uma altitude de 4.100 metros. Mas o agravamento das condições meteorológicas não permitiu resgatar os demais alpinistas.