Ataques russos contra o oeste da Ucrânia deixam 7 mortos, incluindo 3 crianças

Kiev (Ucrânia) | AFP

Pelo menos sete pessoas morreram, incluindo três crianças, e mais de 30 ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira (4) em ataques russos contra Lviv, a maior cidade do oeste da Ucrânia, informou o Ministério do Interior.

"No total, sete pessoas morreram, entre elas três crianças", lamentou o ministro do Interior, Igor Klimenko, em sua conta no Telegram.

O presidente Volodimir Zelenski denunciou os novos "ataques terroristas russos" e reiterou seu apelo ao Ocidente para fornecer mais meios de defesa antiaérea.

Militar abraça homem ferido no local em que edifícios foram danificados durante um ataque de drones e mísseis russos em Lviv, na Ucrânia - Roman Baluk/Reuters

Vários edifícios residenciais foram atingidos pelos ataques, indicou no Telegram o governador regional de Lviv, Maksym Kozytskyi.

Lviv, situada a mais de 1.000 km da linha de frente, permaneceu relativamente intacta durante a guerra.

No entanto, as infraestruturas energéticas da região foram danificadas em várias ocasiões e a cidade foi alvo de ataques mortais com drones e mísseis.

Na terça-feira (3), a Rússia fez um dos mais mortíferos ataques da Guerra da Ucrânia. Ao menos 51 pessoas morreram e 219 ficaram feridas na ofensiva que atingiu uma escola militar no centro de Poltava, no leste do país. A instituição foi atingida por dois mísseis balísticos.

Zelenski determinou a abertura de uma investigação para apurar responsabilidades militares em prevenir o incidente. Ele não citou o fato de que o Instituto de Comunicações de Poltava e um hospital adjacente recebem cadetes e soldados.