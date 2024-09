Lá no X: deputados e senadores brasileiros seguem usando plataforma bloqueada por Moraes

Milão (Itália)

Confira a seguir as principais reações no X, antigo Twitter, à decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de bloquear o acesso à rede social no Brasil.

RECADO

Assim como colegas do Senado, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) também voltou ao X, na noite desta terça (3), para criticar possível homenagem ao MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) durante desfile do 7 de Setembro, em Brasília. O movimento poderá ser incluído no grupo de instituições que atuaram após as enchentes no Rio Grande do Sul.

Para o general, "não se pode manchar e ultrajar a nossa história misturando a formação corajosa de nossa nacionalidade com a covardia de movimentos sociais que se caracterizam por praticar irregularidades e ações criminosas". E concluiu: "Se Lula acha que com isso constrangerá as FA [Forças Armadas], erra! Lula constrangerá o Brasil e isso lhe custará caro".

O senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão vai à rede social X para opinar sobre o governo atual - @GeneralMourao no X

EM RISCO

Deputados federais também seguem fazendo publicações. Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em português e inglês, fez um longo texto para chamar para os atos de 7 de Setembro. "Se estou fazendo este post, assumindo todos os riscos, é porque acredito que vale a pena lutar pela nossa liberdade e a de nossos filhos", disse. E deixou claro: "Estou postando no X, escrevendo do Brasil". Mesmo tom de Carla Zambelli (PL-SP). "Postando aqui, direto do X", para anunciar a própria presença no ato do próximo sábado em São Paulo.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro questiona decisão do ministro Alexandre de Moraes - @BolsonaroSP no X

A deputada federal Carla Zambelli convoca seguidores para manifestação na avenida Paulista pela rede social X - @Zambelli2210 no X

ENGANAÇÃO

O pastor Silas Malafaia também publicou no X após o bloqueio. Em vídeo com o título "Não seja enganado", acusou Moraes de estar usando a decisão para "desviar o foco das gravíssimas denúncias da Folha". O pastor se referia à reportagem que revelou que o gabinete de Moraes no Supremo ordenou de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas em 2022. Ao fim da mensagem, Malafaia prometeu "o mais duro discurso" contra Moraes no 7 de Setembro, em São Paulo.

O pastor Silas Malafaia, em vídeo, pede que seguidores não sejam enganados pelo ministro dp STF Alexandre de Moraes - @PastorMalafaia no X

À VONTADE

Mais personalidades do campo bolsonarista também se mantêm ativas, incluindo nomes que foram alvo de pedidos de bloqueio pelo ministro Alexandre de Moraes. O apresentador Bruno Aiub, conhecido como Monark, comemorou a decisão no sábado (31), com uma série de posts: "Miraram em banir o X e acabaram reabilitando meu perfil", "VPN is the WAY" (VPN é o caminho) e "Todo mundo é o Monark agora".

A atividade seguiu nos dias seguintes, com ofensas a Moraes. Nesta terça (3), disse que o ex-Twitter se tornou uma rede de resistência. "Aqui é tudo nosso agora, deixem os esquerdistas falando sozinho nas outras redes, aqui nós acessamos o mundo." Nesta manhã (4), "Monark" chegou a ser um dos assuntos em alta na rede. "Brasileiros hoje são reféns do Estado, estamos vivendo sob um regime ilegítimo, é uma pirataria burocrática. Brasil foi sequestrado."

O influencer Monark afirma que a plataforma X se tornou a rede da resistência - @Monark no X

NOVA LEVA

Monark, junto com o senador Alan Rick (União-AC) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), foi tema de nova leva de decisões sigilosas publicadas no perfil Alexandre Files, na noite de terça. A conta, anunciada por Elon Musk, dono do X, para expor supostos abusos de Moraes, contesta decisão de janeiro de 2023, que determinou o bloqueio de diversos perfis. Entre as supostas ilegalidades apontadas, a violação da liberdade de expressão e o sigilo sem justificativa.

A página Alexandre Files exibe suposta decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, datada de janeiro de 2023, que determina o bloqueio das redes sociais de algumas personalidades brasileiras - @AlexandreFiles no X

GALÁXIA

Outros, que se encontram fora do Brasil e, portanto, fora do alcance da suspensão nacional, também se agitaram no X nos últimos dias. Foragido da Justiça, o blogueiro Allan dos Santos comemorou, dos EUA, o desbloqueio de sua conta, segundo ele, por ação de Musk: "Não estou conseguindo responder a todos. Desde 2020 eu não interagia com tanta gente aqui no X". E ainda: "As publicações dos censurados por Moraes aumentaram. Na tentativa de nos calar, ele trouxe todo mundo para os nossos perfis e estimulou o VPN como ninguém".

Também nos EUA, o comentarista Rodrigo Constantino, outro alvo de ações de Moraes, celebrou o desbloqueio da própria conta: "A minha conta não aparece mais como retida". Nesta terça, provocou: "Sai nas ruas sem seguranças, Xande. Bora fazer um teste de popularidade? Um passeio na Paulista no 7 de setembro, que tal? Estar mais próximo do povo, topa?".

Allan Dos Santos afirma no X que desde 2020 não interagia com tanta gente na plataforma - @allanldsantos no X

O comentarista Rodrigo Constantino diz que sua conta no X não está mais retida - @rconstantino no X