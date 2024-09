Ucrânia destrói 20 mísseis russos com destino a Kiev

AFP

As defesas antiaéreas ucranianas derrubaram pelo menos 20 mísseis em direção a Kiev, capital do país, na manhã de segunda (2) - madrugada no Brasil. A informação foi emitida por autoridades locais, que relataram duas pessoas feridas.

"As forças russas realizaram um novo ataque com mísseis contra Kiev. Combinaram mísseis de cruzeiro (propulsionados durante a fase de voo) e mísseis balísticos", disse a administração civil e militar da capital ucraniana no Telegram.

Os mísseis de cruzeiro foram disparados de bombardeiros que sobrevoavam a região russa de Saratov e, após realizarem "manobras complexas", chegaram do sul.

Ponte Romanivski, em Irpin, destruída por moradores da cidade e pelo Exército da Ucrânia para impedir a entrada das forças russas no início da guerra - Clara Balbi/Folhapress

"As forças de defesa aérea destruíram mais de uma dezena de mísseis de cruzeiro e cerca de uma dezena de mísseis balísticos, e uma aeronave não tripulada no espaço aéreo da capital", segundo a mesma fonte.

No Telegram, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, relatou que dois adultos ficaram feridos e quatro carros pegaram fogo com a queda de destroços.

Por outro lado, na cidade de Sumy, no nordeste do país, um centro de assistência social e psicológica infantil e um orfanato foram atingidos na noite de domingo (1º) por um míssil russo, causando 13 feridos, incluindo quatro menores, segundo o prefeito da cidade, Oleksandr Lysenko.