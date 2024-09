Homem abre fogo perto de consulado de Israel em Munique e é morto pela polícia

Munique (Alemanha) | Reuters

A polícia da Alemanha matou a tiros um homem que abriu fogo contra agentes após ser abordado por eles perto do consulado de Israel em Munique, na manhã desta quinta-feira (5).

Segundo as autoridades, não há outros mortos ou feridos. Já o suspeito foi identificado como um cidadão austríaco de 18 anos —um carro registrado no nome dele foi estacionado perto do local do ataque. Veículos de imprensa afirmam que ele morava nos arredores de Salzburg, cidade da Áustria na fronteira com o estado alemão da Baviera, e viajou de carro até Munique.

Policiais na região do consulado de Israel em Munique, no sul da Alemanha, onde um homem abriu fogo antes de ser morto por agentes - Lukas Barth-Tuttas/AFP

Em comunicado, a polícia local afirmou que o incidente ocorreu por volta das 9h locais (4h de Brasília) na área da Karolinenplatz e da rua Barer, na região central de Munique. Após os tiros, um helicóptero das forças de segurança sobrevoou a área, e agentes reforçaram sua presença pela cidade.

De acordo com um porta-voz do Ministério do Interior da Áustria, ele já era conhecido pelas autoridades do país e no ano passado foi acusado de fazer propaganda para o Estado Islâmico. A investigação foi, no entanto, encerrada.

O consulado de Israel em Munique fica perto do Centro de Documentação para a História do Nacional-Socialismo, um museu e instituto de pesquisa voltado para o estudo do regime nazista alemão (1933-1945). Suas instalações antigamente serviam de sede para o partido nazista na cidade.

Segundo o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, o ataque pode estar relacionado à proximidade do consulado e do centro. Um comunicado da polícia de Munique afirma que o incidente está sendo tratado como um atentado terrorista e que o escritório de combate ao extremismo e terrorismo do estado foi acionado.

Já a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, afirmou que o incidente é grave, mas não quis detalhar que medidas seriam tomadas. "A proteção das instalações israelenses é de máxima prioridade", declarou.

Há exatos 52 anos, em 5 de setembro de 1972, acontecia o que ficou conhecido como Massacre de Munique. Naquele dia, membros da organização palestina Setembro Negro assassinaram 11 atletas israelenses nos Jogos Olímpicos que ocorriam na cidade.

O consulado de Israel estava inclusive fechado devido à data, de acordo com a chancelaria do Estado judeu.

O presidente israelense, Isaac Herzog, agradeceu aos serviços de segurança alemães pela "rápida ação".

"No dia em que nossos irmãos e irmãs em Munique se preparavam para homenagear nossos bravos atletas assassinados por terroristas há 52 anos, um terrorista cheio de ódio veio e mais uma vez tentou assassinar pessoas inocentes", disse Herzog. "Juntos permanecemos fortes diante do terror."