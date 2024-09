Macron nomeia ex-negociador do brexit como premiê na tentativa de resolver impasse na França

Paris | Reuters

O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou nesta quinta-feira (5) Michel Barnier, ex-negociador do brexit na União Europeia como primeiro-ministro do país, que vive um impasse político desde que um pleito antecipado elegeu um Parlamento dividido, no início de julho.

Discreto e conservador, Barnier, 73, será o premiê mais velho da história moderna francesa após o cargo ser ocupado pelo mais jovem —Gabriel Attal, 35, foi nomeado em janeiro e continuou no posto apenas interinamente depois das eleições.

Michel Barnier, ex-negociador do brexit da União Europeia e novo premiê da França, durante entrevista à agência de notícias Reuters - Gonzalo Fuentes - 22.nov.2021/Reuters

Barnier também começou jovem na política. Aos 27, tornou-se parlamentar local de uma região no leste da França e posteriormente ocupou cargos em vários governos franceses, incluindo a chefia das pastas de Relações Exteriores e Agricultura, e em órgãos da União Europeia. No exterior, ficou conhecido mais recentemente por ter liderado as negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco, de 2016 a 2021.

Como premiê, Barnier será o encarregado de formar um novo governo e terá o desafio de tentar aprovar reformas e o orçamento de 2025 com um Parlamento composto por três principais blocos —todos distantes da maioria absoluta—, no momento em que a França está sob pressão da Comissão Europeia e dos mercados de títulos para reduzir seu déficit.

Na primeira declaração como primeiro-ministro, Barnier falou em diálogo entre diferentes forças políticas. "Será preciso ouvir muito e ter respeito. Respeito entre o governo e o Parlamento, por todas as forças políticas. Vou começar a trabalhar nisso a partir desta noite", disse.

Macron não teve o êxito que esperava ao convocar a eleição parlamentar antecipada em junho —sua coalizão de centro-direita perdeu dezenas de assentos. Mesmo assim, foi a segunda mais votada no pleito, com 168 cadeiras. O primeiro lugar, com 182, ficou com a esquerdista NFP (Nova Frente Popular), que une socialistas, comunistas e ambientalistas; e o terceiro, com 143, com a ultradireitista RN (Reunião Nacional).

A Constituição francesa determina que o presidente tem prerrogativa na escolha do líder do Legislativo, mas o nome precisa ter apoio da maioria do Parlamento, que pode derrubar o governo com um voto de desconfiança. Por isso, Macron considerou uma série de potenciais primeiros-ministros nas últimas semanas, mas nenhum havia reunido apoio suficiente para garantir um governo estável até agora.

No fim de agosto, o presidente recusou-se a nomear Lucie Castets, 37, uma funcionária pública pouco conhecida e candidata do bloco parlamentar de esquerda, para o cargo de primeira-ministra —no mesmo dia, os líderes da ultradireitista RN, Marine Le Pen e Jordan Bardella, avisaram Macron que convocariam um voto de desconfiança caso um candidato da NFP assumisse a chefia do Legislativo.

Barnier é um defensor ferrenho da Europa e um político moderado de carreira, mas endureceu consideravelmente seu discurso durante a fracassada tentativa de obter a indicação de seu partido, o conservador Republicanos, para a eleição presidencial de 2022. Na ocasião, chegou a dizer que a imigração estava fora de controle —uma visão compartilhada pela RN.

Mesmo assim, não há garantias de que o governo de Barnier conseguirá convencer o Parlamento a adotar reformas ou mantê-lo no poder por muito tempo. Mais cedo, porém, a RN sinalizou que não o rejeitaria imediatamente.

O bloco de esquerda, por sua vez, criticou a escolha. Olivier Faure, o líder do Partido Socialista, afirmou que há uma "crise de regime" ao enfatizar que Macron nomeou para o cargo de premiê um representante da legenda que não participou do acordo tácito entre opositores e governo, antes do segundo turno da eleição, para frear a ascensão da ultradireita.

Já o ultraesquerdista Jean-Luc Mélenchon, líder do partido França Insubmissa (LFI), convocou protestos para o próximo sábado (7). "Eles [governo] roubaram a eleição dos franceses", disse.

Ao driblar a esquerda e a ultradireita, Macron faz uma manobra arriscada para continuar governando, segundo analistas. Barnier é aliado do atual presidente, e sua nomeação evita, portanto, o cenário que ficou conhecido como coabitação, termo que descreve a situação de um Executivo composto pelo líder de um partido e um primeiro-ministro da oposição.

"Tentaremos responder, na medida do possível, aos desafios, à raiva, ao sofrimento, ao sentimento de abandono e de injustiça", acrescentou Barnier em seu pronunciamento. Ele elencou como prioridades maior investimento em serviços públicos, escolas, segurança, controle de imigração irregular, além de garantir mais empregos.