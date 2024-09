Incêndio no sul da Califórnia cresce e deixa região em estado de emergência

The New York Times

Escolas foram fechadas, e os moradores receberam ordem de retirada devido a um incêndio descontrolado na base das montanhas de San Bernardino que continuou a crescer rapidamente, enchendo o céu de fumaça e ameaçando as comunidades do sul da Califórnia nesta segunda-feira (9).

Mais de 11 mil pessoas foram orientadas a deixar suas coisas à medida que o fogo avançava, colocando em risco mais de 36 mil casas, empresas e outras estruturas, já que quadruplicou de tamanho no fim de semana. Nesta segunda-feira, o incêndio já havia queimado mais de 8.200 hectares no Condado de San Bernardino desde que começou em 5 de setembro, de acordo com o Departamento de Proteção Florestal e Contra Incêndios da Califórnia, também conhecido como Cal Fire.

Chamas emergem de um tanque de propano perto de uma propriedade incendiada em Clearlake, Califórnia - Josh Edelson - 8.set.24/AFP

O fechamento de estradas e a preocupação com a má qualidade do ar devido à fumaça generalizada levaram ao fechamento de escolas.

O superintendente de escolas do condado de San Bernardino fechou ao menos cinco distritos escolares e universitários, com a possibilidade de mais fechamentos após a avaliação das condições. Até o início desta segunda, somente 3% do incêndio havia sido contido.

Três bombeiros ficaram feridos. A causa do incêndio está sendo investigada, segundo as autoridades. O condado de San Bernardino, que abrange quase 52 mil km2, é o maior da Califórnia em termos de área e abriga uma população de mais de 2 milhões de pessoas.

Em Highland, que fica a cerca de 110 km a leste de Los Angeles e é a comunidade mais densamente povoada afetada pelo incêndio, cinzas caíram do céu no domingo e a fumaça encobriu as montanhas próximas. Nesta segunda, a má qualidade do ar e os avisos de retirada em East Highlands e em outras áreas da cidade levaram ao fechamento de escolas.

O clima quente e seco e a vegetação seca foram fatores que contribuíram para as preocupações com o incêndio, e o Cal Fire disse que havia uma pequena chance de chuvas e trovoadas até o início da noite desta segunda-feira.

Chamas quase atingem um carro em Mill Creek, Califórnia - Ethan Swope - 7.set.24/Getty Images/AFP

Uma onda de calor combinada com baixa umidade e ventos fortes em algumas áreas está criando condições para incêndios extremos, disseram as autoridades. Temperaturas acima da média eram esperadas no sul da Califórnia pelo menos até esta segunda, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, enquanto as comunidades são afetadas por quedas de energia. As temperaturas podem chegar a mais de 37ºC, com risco de incêndio elevado a crítico.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

No fim de semana, os meteorologistas emitiram um alerta de bandeira vermelha para as condições. O comunicado abrangeu a região que se estende da costa do Pacífico até as montanhas a noroeste de Los Angeles.

À medida que o incêndio crescia, o governador Gavin Newsom anunciou, no sábado, estado de emergência para o condado, uma medida que libera o acesso a benefícios de desemprego e isenta taxas de registros e licenças.