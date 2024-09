Pedro Tourinho participa de sabatina Folha/UOL com candidatos de Campinas; assista às 18h30

São Paulo

O candidato do PT à Prefeitura de Campinas, Pedro Tourinho, participa nesta segunda-feira (9) de sabatina promovida por Folha e UOL.

A entrevista, exibida às 18h30, tem condução de Paola Rosa, produtora do podcast Café da Manhã, com participação dos repórteres Gustavo Freitas, do UOL, e Marcelo Toledo, da Folha.

O deputado federal Pedro Tourinho, do PT-SP, na Câmara - Mário Agra - 13.ago.24/Divulgação Câmara dos Deputados

Pedro Tourinho é médico e deputado federal. Ele foi vereador de Campinas por dois mandatos, de 2013 a 2020. Em 2020, Tourinho concorreu pela primeira vez à prefeitura da cidade, terminando na terceira colocação no primeiro turno. Assumiu a suplência do deputado federal Rui Falcão (PT) neste ano, após ele se licenciar para cuidar da campanha de Guilherme Boulos (PSOL) na capital paulista.

Outros dois postulantes foram convidados. Na terça-feira (10), será transmitida a sabatina do prefeito Dário Saadi (Republicanos). A entrevista do candidato do Cidadania, Rafa Zimbaldi será exibida na quarta-feira (11), também às 18h30.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em 10 de junho com entrevistas com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo feito, ao todo, em 18 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.