Israel resgata corpos de seis reféns em Gaza, incluindo jovem americano-israelense

Jerusalém | AFP

Israel recuperou os corpos de seis reféns em um túnel no sul de Gaza, onde aparentemente foram mortos pouco antes de as tropas israelenses chegarem até eles, disse o Exército do país neste domingo (1º).

"De acordo com nossa estimativa inicial, eles foram brutalmente assassinados por terroristas do Hamas pouco antes de chegarmos até eles," disse o contra-almirante Daniel Hagari a jornalistas.

Os corpos de Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino foram encontrados no subsolo da cidade de Rafah e retornaram a Israel.

Rachel Goldberg, mãe de Hersh, segura fotos de seu filho em sua casa, em Jerusalém - Ammar Awad - 17.out.2023/Reuters

"O coração de toda uma nação está despedaçado," disse o presidente Isaac Herzog. "Abraço suas famílias com todo meu coração e peço desculpas por não conseguir trazê-los para casa em segurança."

Não houve comentário imediato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está sob pressão interna e externa para alcançar um acordo de cessar-fogo que inclua a libertação dos reféns restantes.

O oficial do Hamas, Izzat al-Rishq, culpou Israel pela morte dos reféns, dizendo que o país não estava disposto a chegar a um acordo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, que tem acompanhado de perto o destino dos reféns sequestrados em 7 de outubro, confirmou que entre os seis estava o israelense-americano Goldberg-Polin.

"Estou devastado e indignado," disse Biden em um comunicado emitido pela Casa Branca.

Dias antes, o refém Qaid Farhan Alkadi, membro da comunidade beduína no sul de Israel, foi resgatado a cerca de um quilômetro de distância, disse Hagari de Israel.

Após Alkadi ser localizado, as tropas foram instruídas a serem cautelosas porque outros reféns poderiam estar na área, mas não havia informações precisas sobre a localização.

Os seis corpos recuperados eram de um grupo de cerca de 250 reféns capturados na onda de assassinatos do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, o que desencadeou a guerra em Gaza. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas no ataque, segundo a contagem israelense.

Desde então, pelo menos 40.691 palestinos foram mortos e 94.060 feridos na ofensiva militar de Israel em Gaza, disse o Ministério da Saúde local em um comunicado no sábado.

As notícias de domingo provavelmente irão estimular mais protestos de israelenses exigindo um acordo para a libertação dos reféns.

Goldberg-Polin, capturado em um festival de música perto de Gaza, apareceu com um braço amputado em um vídeo divulgado pelo Hamas no final de abril.

"Ele tinha acabado de completar 23 anos. Planejava viajar pelo mundo", disse Biden. Seus pais, Rachel Goldberg e Jon Polin, "foram corajosos, sábios e firmes, mesmo enquanto suportavam o inimaginável", disse ele.

Biden prometeu que "os líderes do Hamas pagarão por esses crimes. E continuaremos trabalhando incessantemente para garantir a libertação dos reféns restantes."

A vice-presidente Kamala Harris disse em um comunicado: "Condeno veementemente a brutalidade contínua do Hamas, e o mundo inteiro deve fazer o mesmo."

Harris, candidata democrata que concorre para suceder Biden, disse que os dois nunca vacilarão em seu compromisso de libertar os americanos e todos os que estão mantidos reféns em Gaza.

Mais cedo, falando com repórteres em Rehoboth Beach, Delaware, Biden disse que estava "ainda otimista" sobre um acordo de cessar-fogo para parar o conflito.

Acho que estamos à beira de um acordo", disse. "É hora de esta guerra acabar."

Biden acrescentou que "as pessoas continuam a se reunir."

"Acreditamos que podemos fechar o acordo, todos disseram que concordam com os princípios."