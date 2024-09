Papa Francisco é recebido como herói por mulheres trans na Indonésia

Jacarta (Indonésia) | The New York Times

O grupo de mulheres transgêneros no sul de Jacarta estava vestindo sua melhor roupa de domingo. Elas usavam penas, seda, glitter e cílios longos. Cada uma delas pendurava um rosário em seu pescoço. "O papa Francisco merece nossa melhor roupa", disse Elvi Gondhoadjmodjo, enquanto o grupo se preparava para ver o papa na quinta-feira (5), durante sua visita à Indonésia.

Para muitas mulheres trans que vivem à margem da sociedade aqui, a Igreja Católica é um porto seguro, e o papa Francisco, com suas mensagens de tolerância e abertura para a comunidade LGBTQIA+, tornou-se um herói.

Grupo de mulheres trans se dirige para ver o Papa Francisco enquanto ele visita Jacarta, Indonésia - Ulet Ifansasti - 5.set.24/NYT

No abrigo onde muitas delas vivem, o grupo de dez mulheres trans se espremeu em dois carros alugados e dirigiu até o Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta, onde o papa realizaria uma missa. Elas não tinham ingressos para entrar, mas esperavam que pudessem ao menos vê-lo do lado de fora.

A empolgação deles e a proximidade de anos entre a comunidade trans e a Igreja Católica em Jacarta são um forte contraste com as atitudes menos favoráveis da igreja em outros países e com as posições expressas por algumas autoridades do clero. Mas também mostrou como a mensagem de tolerância de Francisco ecoou em alguns cantos do mundo católico a milhares de quilômetros do Vaticano.

"Quando recebemos Francisco como papa, percebi que Deus estava realmente nos ouvindo", disse Mami Yuli, líder da comunidade e católica devota que tem a imagem de um rosário tatuada no peito. "Este não é o papa, mas o próprio Deus nos visitando".

Mami Yuli, líder da comunidade trans local e católica devota, em sua casa em Depok, Indonésia, nas proximidades de Jacarta - Ulet Ifansasti - 5.set.24/NYT

"O papa Francisco pediu várias vezes que não os julgássemos", disse o reverendo Agustinus Kelik Pribadi, padre da Igreja Católica de Santo Estêvão, no sul de Jacarta. Ele estava se referindo à famosa pergunta do papa "Quem sou eu para julgar?" sobre padres gays, que muitos sentiram que refletia sua atitude geral em relação à comunidade LGBT+. "Temos que ouvir."

Os católicos constituem uma minoria muito pequena na Indonésia, dominada por muçulmanos. Ainda assim, dezenas de mulheres trans que não nasceram na igreja foram batizadas em Jacarta nos últimos anos. Elas vieram de quase todos os cantos do país, disse o reverendo Adrianus Suyadi, um padre jesuíta da catedral de Jacarta.

Os laços entre a igreja e a comunidade de mulheres trans de Jacarta são resultado do trabalho do arcebispo da cidade, o cardeal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, disseram os padres. Ele instruiu os padres a receberem pessoas trans em suas paróquias como parte de um esforço para respeitar a dignidade humana. Mami Yuli também pressionou a igreja. O resultado foi um vínculo raro e carinhoso.

Membros da comunidade trans em Depok, Indonésia, se preparam antes de ir ver o papa Francisco - Ulet Ifansasti - 5.set.24/NYT

"Muitas vezes fui ao salão de beleza e cortei meu cabelo com o grupo deles", disse Pribadi. Mas, de modo geral, a comunidade trans ainda enfrenta rejeição e discriminação na Indonésia. Muitos ainda são pessoas em situação de rua e outros fazem trabalho sexual para sobreviver, disseram os membros da comunidade.

Uma vez por mês, mais de 50 mulheres trans participam de uma reunião de oração na catedral, disse Suyadi. Muitas frequentam aulas de culinária organizadas pela igreja, e duas delas se tornaram instrutoras.

"Quando vou à igreja, ninguém me julga", disse Gondhoadjmodjo, 40, que foi batizada em 2022 e disse que começou a se voluntariar como professora graças à igreja. "Isso me dá mais certeza de que quero ser católica."

Mika Horulean, 26, outra mulher trans, frequenta reuniões católicas de aconselhamento trans, nas quais os participantes discutem suas experiências online todas as sextas-feiras. "Romo é incrível", disse ela, dirigindo-se a Suyadi com uma palavra que significa pai em javanês.

Papa Francisco abençoa uma criança ao chegar para celebrar a missa no Estádio Gelora Bung Karno em Jacarta, Indonésia - Ulet Ifansasti - 5.set.24/NYT

Os ensinamentos da igreja se opõem à transição de gênero, mas Francisco há muito tempo pede aos clérigos que acolham os católicos LGBTQIA+. Ele recebeu um grupo de mulheres trans no Vaticano para um almoço. Ele aprovou um documento do Vaticano que deixou claro que as pessoas trans podem ser batizadas e declarou que as leis que criminalizam a homossexualidade são injustas.

Mas Francisco também andou em uma corda bamba entre seu pedido pessoal por mais abertura e a defesa da doutrina. Recentemente, o Vaticano emitiu um documento aprovado por Francisco declarando que a igreja acredita que a cirurgia de transição é uma afronta à dignidade humana. O papa também usou recentemente uma palavra de baixo calão para se referir aos gays, um episódio que destacou a complicada relação da igreja com gênero e sexualidade.

Mesmo assim, a comunidade trans do sul de Jacarta se concentrou nas mensagens positivas e na abertura de Francisco. "Para nós, pessoas LGBT na Indonésia, nunca houve alguém de tão alto nível que enviasse uma mensagem de inclusão", disse Mami Yuli.

"Ele é muito mais corajoso do que os outros papas que o antecederam", disse ela, enquanto estava ao lado de seu pequeno santuário no abrigo, com uma estatueta de Maria e uma imagem de Jesus. "Sua mensagem é uma mensagem de amor e de atenção às pessoas pequenas".

Santuário na casa de Mami Yuli, líder da comunidade trans local e católica devota, em sua casa em Depok, Indonésia, nas proximidades de Jacarta - Ulet Ifansasti - 5.set.24/NYT

Ainda há alguma resistência entre os bispos católicos da Indonésia. Suyadi disse que sua proposta à conferência episcopal local para que Mami Yuli se encontrasse com o papa foi recusada.

Bunda Mayora, 37, uma mulher trans em Maumere, uma cidade em Flores, no leste da Indonésia, também está envolvida com a igreja local. Ela estava assistindo pela TV ao vivo o encontro do papa com os bispos indonésios na quinta-feira. Ela ficou desapontada porque os católicos LGBTQIA+ não foram convidados para a missa conduzida pelo papa.

A decepção se estendeu ao estádio na quinta-feira. Poucas horas depois que o grupo de mulheres trans se reuniu em frente ao estádio, a polícia as impediu de ficar na entrada com a faixa de Francisco e roupas coloridas. O grupo foi para casa antes mesmo da chegada do pontífice.

Membros da comunidade transgênero posam com um padre expulso do estádio onde o papa Francisco estava realizando uma missa - Ulet Ifansasti - 5.set.24/NYT

"Eles não podem nos receber aqui", disse Devine Selviana Siahaan, uma das mulheres trans que estava no estádio. "Mas eu ainda posso falar com Francisco em meus sonhos".