Bocas de Urna analisa Datafolha e o impacto de Elon Musk nas eleições, aqui e nos EUA

São Paulo

Os impactos da suspensão do X de Elon Musk no contexto eleitoral americano e brasileiro e as novas pesquisas Datafolha são os temas do podcast Bocas de Urna desta sexta-feira (6).

Paladino da liberdade de expressão ou oportunista amigo de ditaduras?

Mônica Bergamo, Patrícia Campos Mello e Marcos Augusto Gonçalves abrem o episódio discutindo o poder de Musk, aliado de Donald Trump, e as repercussões do bloqueio do X. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal nesta semana e gerou discussões no Brasil, nos EUA e em outros países.

No segundo bloco, os jornalistas analisam as pesquisas do Datafolha sobre a corrida em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, que foram divulgadas nesta quinta (5). Destaque para o empate triplo entre Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB). A diretora do instituto, Luciana Chong, também participa do podcast.

O Bocas de Urna, que acompanha as eleições municipais brasileiras e a disputa presidencial americana, está disponível nas principais plataformas de áudio e tem novos episódios publicados às sextas-feiras. O programa tem edição de som de Raphael Concli, produção de Lucas Monteiro e é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha. A identidade visual é de Catarina Pignato.