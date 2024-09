O governo avalia que a permanência do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, no cargo é insustentável depois que a acusação de que ele assediou sexualmente uma ministra do próprio governo veio a público.

A vítima seria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que fez o relato do assédio a diversos integrantes do governo, como mostrou a coluna.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, durante seu discurso de posse, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília - Gabriela Biló/Gabriela Biló - 3.jan.2023/Folhapress

Questionada em junho pela Folha sobre o assunto, ela preferiu ficar em silêncio para tentar preservar o governo de um escândalo.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também está a par dos relatos de assédio, que incluiria toque nas pernas, beijos inapropriados e expressões de conteúdo sexual.

Janja postou uma fotografia em seu perfil no Instagram na quinta (5) em que aparece dando um beijo em Anielle, numa manifestação explícita de apoio.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publica foto no Instagram beijando testa de Anielle Franco; ministra da Igualdade Racial teria sido assediada por Silvio Almeida, titular dos Direitos Humanos - Reprodução/Janja Lula da Silva no Instagram

Resta saber como a demissão será concretizada –se a pedido do ministro, ou por iniciativa de Lula (PT).

O presidente deve se reunir nesta sexta (6) separadamente com Silvio Almeida e com Anielle Franco para ouvir o relato de cada um deles.

Lula deve esperar a conclusão da investigação que será feita pela Controladoria Geral da União (CGU) e pela Advocacia-Geral da União (AGU) sobre o caso para depois bater o martelo.

As denúncias foram publicadas na quinta (5) pelo colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Depois disso, o governo anunciou que Silvio Almeida foi chamado pelos dois órgãos para "prestar esclarecimentos". O ministro afirma que ele mesmo pediu as investigações e que pode provar que é vítima de um ataque coordenado. Ele informou que encaminharia ofício à CGU, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que investiguem o caso.

Além de Anielle, outras mulheres, de acordo com o Metrópoles, procuraram a organização Me Too, que acolhe vítimas de assédio, para fazer as denúncias.

O ministro nega com veemência as acusações, mas já avalia se pede afastamento ou tenta permanecer no cargo.

Leia, abaixo, a íntegra da defesa de Silvio Almeida:

"Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país.

Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro.

Confesso que é muito triste viver tudo isso, dói na alma. Mais uma vez, há um grupo querendo apagar e diminuir as nossas existências, imputando a mim condutas que eles praticam. Com isso, perde o Brasil, perde a pauta de direitos humanos, perde a igualdade racial e perde o povo brasileiro.

Toda e qualquer denúncia deve ser investigada com todo o rigor da Lei, mas para tanto é preciso que os fatos sejam expostos para serem apurados e processados. E não apenas baseados em mentiras, sem provas. Encaminharei ofícios para Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e Procuradoria-Geral da República para que façam uma apuração cuidadosa do caso.

As falsas acusações, conforme definido no artigo 339 do Código Penal, configuram "denunciação caluniosa". Tais difamações não encontrarão par com a realidade. De acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha para afetar a minha imagem enquanto homem negro em posição de destaque no Poder Público, mas estas não terão sucesso. Isso comprova o caráter baixo e vil de setores sociais comprometidos com o atraso, a mentira e a tentativa de silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões partidárias.



Quaisquer distorções da realidade serão descobertas e receberão a devida responsabilização. Sempre lutarei pela verdadeira emancipação da mulher, e vou continuar lutando pelo futuro delas. Falsos defensores do povo querem tirar aquele que o representa. Estão tentando apagar a minha história com o meu sacrifício."

