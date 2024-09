Trump diz que fez melhor debate da sua vida após confronto com Kamala

Filadélfia e São Paulo

Em um gesto inusual, Donald Trump surgiu de surpresa no centro de convenções transformado em sala de imprensa do debate contra Kamala Harris, ocorrido nesta terça (10) na Filadélfia. Na contramão da leitura majoritária de que teve um desempenho ruim, o ex-presidente afirmou que foi o melhor embate da sua vida, que ele se divertiu e que espera que os repórteres também tenham "curtido".

"Mostramos como eles são fracos, como são patéticos", disse o republicano, emendando que pesquisas internas do partido mostram que ele teria vencido por "60%, 70%, 80%".

O candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, conversa com a imprensa após debate contra a democrata Kamala Harris, na Filadélfia - Evelyn Hockstein - 10.set.24/Reuters

Questionado por um jornalista sobre o porquê, então, de ele estar ali, uma vez que uma performance tão boa falaria por si mesma, o empresário se limitou a justificar que já havia combinado com algumas pessoas que passaria por ali.

"Ela quer outro debate, porque sabe que perdeu esse, mas não sei se vamos ter mais um", afirmou. Aliados do republicano, como o empresário Vivek Ramaswamy, já disseram que acreditam na necessidade de um novo debate.

O republicano patinou em diversas respostas e se mostrou irritado com as cutucadas de Kamala —especialmente as que miraram seu ego, como quando ela disse que as pessoas não assistem os discursos de Trump até o final. O ex-presidente também se irritou com as correções feitas pelos moderadores das declarações incorretas que fazia.

Isso aconteceu três vezes: quando Trump disse que os democratas, a favor do aborto, querem "executar bebês após o nascimento"; quando afirmou que imigrantes na cidade de Springfield, em Ohio, estavam comendo animais de estimação de moradores; e quando disse que o crime vem diminuindo em países como a Venezuela porque os criminosos estariam sendo enviados aos Estados Unidos.

"Os moderadores foram muito injustos, foi um debate de três contra um", disse Trump. "Apesar disso, o debate foi uma vitória para nós. A ABC News é o pior canal de notícias de todos, sempre foi", afirmou, em novo ataque à emissora que organizou o debate.