São Paulo

Na categoria previsões furadas, o governador da Flórida, o republicano Ron De Santis, caprichou.

De Santis previu no X (antigo Twitter) como seria o desempenho da democrata Kamala Harris no debate da noite desta terça-feira (10) com o republicano Donald Trump: "serão 90 minutos de saladas de palavras temperadas com platitudes", disse, referindo-se à dificuldade de Kamala de exprimir ideias em poucas palavras e sua tendência de perder o foco.

Nada mais distante da realidade. No debate, Kamala surpreendeu até os democratas mais otimistas. Após a entrevista anódina e cheia de clichês que a candidata concedeu ao lado do vice Tim Walz à CNN, a campanha estava receosa.

A vice-presidente dos EUA e candidata do Partido Democrata à Casa Branca, Kamala Harris, durante debate contra o ex-presidente Donald Trump na Filadélfia - Saul Loeb - 10.set.24/AFP

Mas Kamala conseguiu tirar Trump do sério inúmeras vezes e cunhou frases memoráveis, enquanto mostrou seu amplo domínio sobre diversos temas e se apresentou ao público americano.

Esse era um dos maiores desafios para a vice-presidente. A democrata precisava mostrar a que veio. Segundo a última pesquisa Siena-New York Times, 28% dos eleitores diziam que precisam saber mais sobre Kamala —e apenas 9% afirmavam isso sobre Trump.

Trump tinha muito menos a perder na contenda. Já se esperava que o republicano fosse caótico e agressivo. Ninguém realmente acreditava que Trump seria disciplinado e se ateria a criticar as políticas que são flancos dos democratas, como o descontrole na imigração e a inflação.

Mesmo com todas essas expectativas reduzidas, Trump decepcionou. O republicano caiu em todas as cascas de banana e ficou a maior parte do tempo na defensiva. Quando Kamala disse que as pessoas vão embora cedo dos comícios de Trump porque ficam "exaustas e entediadas" com as conversas intermináveis sobre "personagens ficcionais como Hannibal Lecter" e "moinhos de vento que causam câncer", o republicano não se segurou. "As pessoas não vão embora dos meus comícios, nós temos os maiores comícios da história da política", protestou.

O republicano reiterou seu alarmismo xenófobo recorrendo a hipérboles de milhões de imigrantes saindo de prisões e manicômios e levando o crime para os EUA.

E insistiu até na teoria da conspiração de que imigrantes haitianos (que estão no país legalmente, aliás) estariam degolando e comendo gatos e patos em Springfield, no estado de Ohio, mentira lunática espalhada por seu vice, J.D. Vance. "Eles estão comendo os cachorros, estão comendo os gatos", disse Trump.

Para quem queria se livrar da pecha de "esquisitos" que os democratas tentam colar na chapa republicana, não pareceu muito estratégico.

Como disse um consultor republicano ao site Politico: "Ela amassou ele. Ele não estava preparado e ficou divagando."

Kamala teve bons momentos ao falar de forma enérgica sobre o que batizou de "vetos de Trump" ao aborto, referindo-se a estados que restringiram o acesso ao procedimento após a Suprema Corte reverter Roe vs Wade, e descrever mulheres vítimas de estupro e incesto que seriam obrigadas a manter gestações. "Donald Trump não deveria dizer o que as mulheres podem fazer com seus corpos", disse Kamala.

Também marcante foi o momento em que afirmou que, se Trump fosse presidente, o autocrata russo Vladimir Putin "estaria, neste momento, sentado em Kiev [a capital da Ucrânia]". E após Trump se recusar, mais uma vez, a admitir a derrota para Joe Biden na eleição de 2020, a candidata democrata afirmou: "Donald Trump foi demitido por 81 milhões de pessoas, mas ainda está com dificuldade de entender isso."

Trump não passa recibo. Da mesma maneira que faz com as eleições, quando ele perde um debate, fala que "foi roubado". Sua campanha disse que eram 3 contra 1 (os dois âncoras, David Muir e Linsey Davis, além de Kamala, contra Trump).

Na verdade, Muir e Davis foram os grandes heróis do debate. Para desespero de Trump e estrategistas republicanos, fizeram intervenções pontuais e necessárias para corrigir as mentiras mais gritantes do republicano. Davis corrigiu a declaração falsa de Trump de que alguns estados permitem a morte de um bebê após o nascimento. E Muir afirmou que o administrador da cidade de Ohio desmentiu a fake news de pessoas comendo gatos.

É o único jeito de fazer funcionar um debate com Trump, que usa mentiras descaradas como suas principais armas.

Infelizmente para os democratas, o triunfo de Kamala no debate pode não fazer muita diferença na disputa por votos. Segundo a maior parte das médias de pesquisas, Kamala está de um a três pontos à frente de Trump nos levantamentos nacionais, e os dois estão praticamente empatados em estados pêndulo.

Considerando o funcionamento do colégio eleitoral americano, para vencer, um candidato democrata precisa estar alguns pontos à frente nas pesquisas nacionais.

As últimas pesquisas têm assustado estrategistas democratas, que esperavam uma alta por causa da convenção democrata. Não apenas não houve avanço de Kamala nos levantamentos, como ela parece ter estagnado.

E os eleitores de Trump, como ele mesmo deu a entender, são impermeáveis a gafes ou atrocidades. "Eu poderia ficar de pé no meio da Quinta Avenida e atirar em alguém, e mesmo assim não perderia nenhum voto", afirmou certa vez.

Os dois precisam conquistar alguns milhares de indecisos em estados-pêndulo que podem decidir a eleição. Será que o debate ajuda Kamala a convencer independentes e indecisos?

Em 2016, Hillary Clinton fez três debates com Trump. Segundo levantamentos na época, ela venceu os três.

Mesmo assim, perdeu a eleição.