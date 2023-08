Aoyama é eleito pela 9ª vez o melhor restaurante japonês de SP

São Paulo

Pela nona vez, o restaurante é o campeão da categoria na pesquisa Datafolha. Fundado há 26 anos pela família Nagai, no Itaim Bibi, o Aoyama foi uma das primeiras casas em São Paulo a oferecer pratos da culinária japonesa em formato de rodízio.

Niguiris de barriga de salmão do restaurante Aoyama - Rogério Voltan/Divulgação

O sucesso levou à expansão para outros bairros. Hoje, a marca tem nove unidades espalhadas pela cidade. As mais novas são a de Perdizes e a do Alto da Boa Vista, inauguradas no ano passado. E, neste mês, a filial de Moema mudou de endereço, deslocando-se cerca de 500 metros, para a alameda Jauaperi. No salão, não é possível pedir à la carte —somente no delivery.

Além do rodízio completo, que custa R$ 139,90, existe a versão executiva, disponível no almoço de segunda a sexta. Ela inclui sobremesa do dia, salmão, atum, peixe branco, sushis, sashimis, pratos quentes e mais de 200 itens, por R$ 119,90.

Entre os destaques do cardápio estão o tartare de salmão com molho verde, o shimeji, a chapa do chef (camarão e lula no alho e óleo oriental) e niguiri de salmão com raspas de limão e molho de mel, maracujá e gengibre.

Aoyama

R. Dr. Mário Ferraz, 563, Itaim Bibi, região sul, tel. (11) 3168-8011, @restauranteaoyama