Conheça o Tasca da Esquina, eleito melhor restaurante português segundo o júri

São Paulo

Sujeira, buracos, droga, trânsito. Se as ruas de São Paulo não vivem, há tempos —e, especialmente, nos últimos tempos—, o seu auge, uma esquina resiste às transformações negativas e oferece à cidade o que lhe falta (para o bem e para o mal): constância.

A Tasca da Esquina é um restaurante que encontrou um meio-termo confortável ao equilibrar-se habilmente entre tradição e novidade. Com toques brasileiros, é uma casa portuguesa.

Atum curado com creme de abacates e picles de cebola (à esq.), costelinha com arroz caldoso e quiabos (ao fundo) e punheta de bacalha - Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

O restaurante apresenta uma visão própria dos clássicos. Sabor e ousadia se aliam à técnica perfeita de tal forma que a filial paulistana deste estabelecimento lisboeta virou barbada n’O Melhor de São Paulo. A casa do chef Vitor Sobral foi premiada pelo júri na categoria comida portuguesa por quatro vezes consecutivamente.

Aconchegante, o salão em uma não esquina da alameda Itu tem janelas grandes e lugares na calçada, convidativos para os dias mais quentes. O bacalhau é o forte, mas a sugestão é o menu-degustação, que responde pelo espirituoso nome de "fique nas mãos do chef" (R$ 199, com cinco etapas).

É exatamente o que parece. Os pratos apresentados nesta opção variam conforme o humor da cozinha. Se tiver sorte, o visitante aproveitará na sequência croquete (recomendo dizer sim ao molho picante oferecido pelo garçom), lulas salteadas, caril de camarão e atum caramelizado no shoyu.

Uma moqueca com lombo de bacalhau, mandioquinha ao murro e coentro encerra o percurso que te transporta de São Paulo a Lisboa. E o melhor: sem ter de passar pelas esburacadas ruas paulistanas no trajeto.

Em agosto, o restaurante celebrou seus 12 anos no Brasil com um menu especial —destaque para o vatapá de bacalhau com farofinha baiana, de Teresa Paim. Não seria de se espantar se algum dos pratos especiais for incorporado ao cardápio fixo. Será apenas a Tasca se equilibrando.

Tasca da Esquina

Al. Itu, 225, Cerqueira César, região oeste, tel. (11) 3262-0033, @tascadaesquinasp