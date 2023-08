No Dia do Miojo, veja origem do alimento e aprenda a fazer versões gourmet

São Paulo

O macarrão instantâneo, também chamado de miojo, se tornou uma comida pop e global. Foi criado no Japão em 25 de agosto de 1958 por Momofuku Ando, fundador da Nissin, data que passou a ser conhecida como o Dia Internacional do Miojo.

Miojo nissan - foto:Reproducao

Ele surgiu para simular o lámen, prato em que o macarrão é servido com um caldo robusto, proteína e alguns acompanhamentos. O miojo, em seu processo de produção, é frito para que dure mais e é temperado com muito sal. Ao ser colocado na água fervente, ele cozinha em três minutos. Essa praticidade no preparo é o que mais atrai quem não quer ou não pode cozinhar.

As pessoas comem cada vez mais esse alimento. Mais de 121.2 bilhões de miojos foram consumidos no mundo em 2022, de acordo com a Associação Mundial de Macarrão Instantâneo (WINA, em inglês). Esse é o maior número registrado desde o começo do ranking, em 2018. O Brasil ocupa o 10º lugar, com 2.8 bilhões de pacotes consumidos.

Tem gente que não se limita ao conteúdo no saquinho. Alguns adicionam gema de ovo para o caldo ficar mais cremoso ou finalizam com cebolinha.

Um vídeo do chef Erick Jacquin em que ele fala sobre como fazer um miojo perfeito durante uma entrevista a um podcast viralizou nas redes sociais. Jacquin diz que não se faz em uma panela, mas sim em uma frigideira. Depois de acrescentar o miojo na água fervente, ele mexe para soltar a massa e acrescenta manteiga, além de colocar raspas de limão. O chef ainda conta que coloca uma colher de caviar por cima.

Para experimentar uma variação da receita e fugir do básico miojo, veja abaixo duas receitas que dão um toque gourmet ao prato.

MIOJO DE FRUTOS DO MAR

Receita do restaurante Kiichi.

Dificuldade: Fácil

Tempo de preparo: Até meia hora

Rendimento: Duas porções

Ingredientes:

4 unidades de lulas

5 unidades de mexilhões pequenos e sem casca

6 pés de brocólis

1 unidade Cenoura cortada em tiras

50 g de moyashi (brotos de feijão)

1 unidade de cebola roxa média

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher de hondashi (tempero japonês)

1 colher de ajinomoto

1 unidade de pimenta-dedo-de-moça

2 pacotes de macarrão instantâneo

Modo de preparo:

Frite os mexilhões e a lula na manteiga por um minuto

Acrescente o moyache, o brócolis, a cenoura e a pimenta aos poucos puxando até o ponto de refogar, temperando aos poucos. Reserve

Cozinhe o macarrão instantâneo por um minuto ou até se soltar, chegando ao ponto de macarrão al dente

Coe o macarrão e misture delicadamente na com os refogados e sirva

MIOJO FLAMBADO

Dificuldade: Fácil

Tempo de preparo: Até meia hora

Rendimento: uma porção

Para flambar, o ideal é fazer o miojo em uma frigideira com a borda baixa. Despeje o conhaque sobre a receita. Com cuidado, entorne levemente a panela para que o caldo entre em contato com a chama do fogão. O fogo cessará quando o álcool acabar.

Ingredientes:

1 pacote de miojo de carne ou de galinha

1 pitada de noz-moscada

2 colheres (sopa) de requeijão light

1 cálice de conhaque

1 porção queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo: