Famiglia Mancini é o restaurante italiano favorito dos paulistanos

São Paulo

Na fachada da cantina, um letreiro anuncia: "Por esta porta já entraram mais de 15 milhões de pessoas". Dessa gente toda que passou por ali nestes 43 anos de história, muitos são turistas. Além das tradicionais receitas da casa, o grande atrativo é a própria rua Avanhandava, com calçadas bem cuidadas, uma fonte d’água na esquina e luzinhas penduradas sobre a passagem.

Espaguete aos frutos do mar do restaurante Famiglia Mancini - Divulgação

Mas o Famiglia Mancini é também amado pelos paulistanos. Em todas as edições da pesquisa Datafolha feitas até hoje, levou todos os prêmios de melhor cozinha italiana. Além disso, está entre os vencedores deste ano da categoria de melhor restaurante.

Famosa, a mesa de antepastos da cantina conta com mais de 90 opções, com cobrança por peso (R$ 210 o quilo). Entre os pratos mais pedidos estão o filé à parmigiana e o espaguete aos frutos do mar, que servem bem duas pessoas.

Em outubro do ano passado, Walter Mancini estendeu ainda mais seu domínio sob a Avanhandava. Inaugurou a quinta casa na rua, chamada Sweet Mamma, com porções e massas no cardápio e formato mais popular.

Hoje, ele mantém ali também os restaurantes Walter e Madrepérola, além da Pizzaria Famiglia Mancini, que até o fim do ano deve ter mudanças no imóvel, ganhando novos andares, um elevador panorâmico e um lounge.

Famiglia Mancini

R. Avanhandava, 81, Bela Vista, região central, tel. (11) 3256-4320, @famigliamancini_oficial