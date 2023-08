Panda Ya! conquista título de melhor quitute de SP com guioza, o pastelzinho chinês

São Paulo

Quase escondido, o Panda Ya! fica em uma rua sem saída pouco movimentada perto da praça Benedito Calixto, em Pinheiros. Da cozinha, instalada em um sobrado verde claro, sai um dos melhores quitutes de São Paulo: o guioza, pastelzinho chinês.

A receita é de família. O chef Victor Wong estava insatisfeito com os guiozas congelados que comia em casa. Gostava do preparo de sua tia-avó, nascida na China.

De cima para baixo: panqueca chinesa, guioza clássico, berinjela missô, bao de frango e tempurá de legumes - Keiny Andrade/Folhapress

Ele mesmo, então, começou a fazer o quitute, que em 2017 virou um negócio de guiozas artesanais vendidos congelados sob encomenda. Dois anos depois, abriu a casinha em Pinheiros, com salão pequeno e decoração repleta de pandas.

Farinha de trigo, sal e uma proporção de água quente e fria são usados para formar a massa, que é batida, deixada para descansar e depois aberta para criar os pasteizinhos.

No menu, estão quatro opções de recheios, preparados de três formas, à escolha do cliente: na chapa, frito ou cozido. O clássico é recheado com carne suína, camarão e acelga e fica melhor na chapa. Ele chega à mesa acompanhado de um molho levemente apimentado, feito com shoyu, molho de ostra, pimenta chinesa, açúcar, alho e vinagre.

Quem rouba a cena é o chamado wings, preparado com frango assado e desfiado com manteiga e um toque de pimenta, servido com molho de queijo roquefort. Aqui, a melhor forma de prová-lo é frito.

Victor Wong e Vivi Fukazawa, chefs do Panda Ya! - Foto: Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

As outras versões são o guioza vegetariano, feito com cogumelos variados e abóbora cabotiá, o frango tango (peito de frango, nirá e abobrinha) e um sabor sazonal. A porção com quatro unidades custa de R$ 19 a R$ 24. É fácil ir comendo um quitute atrás do outro e, quando você menos percebe, já devorou uma dúzia deles.

O cardápio foi sendo turbinado com outros pratos de inspiração chinesa, como o macarrão com pasta de amendoim (R$ 38) e o bao (R$ 22), pãozinho macio no vapor recheado com tempurá de frango, salada de repolho e maionese de limão. Já virou um clássico da casa a berinjela no molho de missô (R$ 18), que quase derrete na boca.

Para finalizar a refeição, há também guioza doce, de doce de leite com banana ou de maçã caramelada (R$ 9,50 cada um). Se ainda não estiver satisfeito, dá para levar o quitute congelado para casa. Mas o combo de comida boa, preços amigáveis e atendimento simpático faz querer voltar para aquele cantinho quase secreto.

Panda Ya!

R. Lisboa, 971, Pinheiros, região oeste, WhatsApp (11) 98862-3954, @pandaya.dumpling