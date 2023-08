Sozai Deli leva às casas o melhor das comidas prontas ou congeladas

São Paulo

Escondida no final de uma travessa da rua Abílio Soares, no Paraíso, na zona sul de São Paulo, a casa que abriga o Sōzai Deli é localizável, sobretudo, pelo nariz —o cheiro de comida encontra o cliente ainda na calçada. No sobradinho, há mesas para apenas seis ou oito pessoas. O foco mesmo são as comidas japonesas prontas e congeladas ou para viagem (a parte "deli" de Sōzai Deli).

Para quem comparece à loja com fome, o menu tem algumas dúzias de opções de bentôs —marmitas—, com shiro gohan (arroz branco) ou takikomi gohan (arroz com legumes), uma proteína —que pode ser carne bovina, de frango, de porco ou peixe— e uma variedade de acompanhamentos (ou sōzai).

Legumes cozidos em caldo de katsuobushi (à esq.), futomaki (atrás), sunomono (centro) e bowl com barriga de porco e ovo (à dir.) - Keiny Andrade/Folhapress

O korokke butabara bentô, dois croquetes de carne de porco com batata (R$ 55,80), sobreviveu suculento por dentro e crocante por fora durante a jornada de meia hora.

Compunham a marmita ainda uma porção de shiro gohan, uma saladinha verde, uma colherada de sunomono (conserva de pepino) e porçõezinhas de kimpira gobo (raiz de bardana em tirinhas refogada com cenoura) e de nasumisso (berinjela refogada com missô).

Preenchem as geladeiras e vitrines da delicatessen o udon congelado (R$ 34,50, duas porções), que pode ou não ser servido com o mentsuyu (caldo para udon, R$ 23), pratinhos de lombo (R$ 31,35 por 300 g) e pancetta (R$ 35,85 por 300 g) fatiados bem fininhos para o preparo como mandam as receitas, e carnes já prontas, congeladas e embaladas a vácuo —por exemplo, rabada no shoyu com temperos (R$ 50,43, 350 g).

Chamam a atenção ainda os nimono, legumes (entre eles jiló) cozidos em dashi (caldo). Há também massas secas, molhos e temperos, além de uma grande variedade de saquês e cervejas japonesas. É possível fazer pedidos por WhatsApp ou pelo site e receber tudo em casa, mediante frete.

Sōzai Deli

Tv. Umberto Bignardi, 7, Paraíso, região sul, tel. (11) 96572-3963, @sozaideli