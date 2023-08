Tang e Del Vale são as marcas de suco pronto mais lembradas pelos paulistanos

São Paulo

De fácil preparo, a bebida é uma aliada na hora de refrescar. Com a volta da categoria suco pronto à pesquisa Datafolha, a Tang foi vitoriosa pela segunda vez, com 24% das menções. Mas, nesta edição, a marca divide o pódio com a Del Valle, com 22%. Há 45 anos no Brasil, a Tang diz ter se preocupado em implementar cada vez mais opções vitamínicas em todos seus produtos.

A nova aposta é solúvel em leite, sem a necessidade de água, e promete 100% das recomendações diárias de vitamina D, mantendo o sabor frutado, explica Paloma di Santo, diretora de marketing de bebidas em pó da Mondelez Brasil, gigante de alimentos que detém a marca.

Tang e Dell Vale são os sucos prontos mais lembrados pelos paulistanos - Keiny Andrade/Folhapress

Dos envelopes de refresco em pó às garrafas de suco pronto, a voz do cliente é sempre levada em consideração, segundo a empresa. Versões mais saudáveis, com menos açúcar, mas que mantêm o sabor e até a espuminha, ganham cada vez mais espaço.

Com mais de 76 anos de história, a Del Valle também está de olho em formulações mais conscientes. "Todas as nossas bebidas devem ser apreciadas moderadamente como parte de um estilo de vida equilibrado", diz Ted Ketterer, diretor de marketing da Coca-Cola Brasil, detentora da marca de sucos.

Preocupada em oferecer variedade de produtos com teor reduzido de açúcar, a Del Valle afirma que procura fornecer informações nutricionais sobre suas bebidas. "Buscamos atender às necessidades e aos paladares do nosso consumidor, que está em constante evolução", explica Ketterer.