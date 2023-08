Um Coffee Co. é a melhor cafeteria por variedade de grãos e métodos servidos

São Paulo

Eleita a melhor cafeteria de São Paulo na esteira dos bons desempenhos dos irmãos baristas Boram e Garam Um em competições internacionais, a Um Coffee Co., fundada em 2016, se destaca pela enorme variedade de grãos e métodos servidos.

É possível pedir coados de mais de dez lotes diferentes, cada um com um perfil sensorial, quase todos cultivados em fazendas próprias em Minas Gerais e no Espírito Santo. Assim, há café para quem prefere bebidas mais ácidas e frutadas, mas também para os que não dispensam doçura e sabores como chocolate e nozes.

Café extraído no método Origami na Um Coffee Co. - Keiny Andrade/Folhapress

Eles podem ser extraídos em métodos como a prensa francesa, a Hario V60 —coador de papel japonês popular no meio dos cafés especiais— e os menos conhecidos Kalita, Origami, Aeropress e Clever.

Caso se sinta perdido em meio a tantas opções, uma boa pedida é o pink bourbon, com notas florais e cítricas, extraído na V60, método que realça a acidez deste grão.

Os irmãos Um alcançaram importantes conquistas em 2023. Boram venceu o mundial de baristas, título mais importante do setor, em um feito inédito para o Brasil. Já Garam ficou com o bronze no torneio de preparo de coados.

No dia a dia, contudo, os irmãos pouco atuam na extração dos cafés nas seis unidades da casa, sendo a matriz no bairro do Bom Retiro, região central da capital paulista.

Assim, o serviço fica a cargo da equipe de baristas, frente na qual a cafeteria ainda pode avançar —em especial, tendo em vista a vitrine proporcionada pelo título mundial, que pode estimular a visita de um público mais especializado e exigente.

Como só nem de café se faz uma cafeteria, a Um Coffee Co. aposta em panificação de fabricação própria, de onde saem, por exemplo, croissants tradicionais —bem folhados, como devem ser— e bagels, que podem ser servidos puros ou depois de passar pela chapa, com manteiga e requeijão.

O cardápio, bastante amplo, oferece outras sugestões: há toasts, tapiocas e saladas, além de opções doces, como bolos e tortas.



Um Coffee Co.

R. Júlio Conceição, 553, Bom Retiro, região central, tel. (11) 3229 3988, @umcoffeeco