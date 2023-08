Votre Brasserie é o melhor restaurante francês segundo júri da Folha

São Paulo

A enorme árvore com raízes expostas na calçada do restaurante e os tentáculos de folhagens que perpassam o salão translúcido chamam a atenção, mas não revelam por si mesmos tratar-se de um francês clássico.

Dão pista melhor as mesas próximas umas das outras, que exigem destreza nos movimentos de funcionários e clientes, embora algumas não precisassem ser tão diminutas.

Mexilhões no molho de açafrão, com fritas e baguete (ao fundo); patê de fígado de pato e picles (centro); paleta de cordeiro com aspargos gratinados (à frente) - Foto: Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

O cardápio arremata a conclusão. Resumido num cartaz, como se deve, de aperitivos oferece patê de fígado de pato, vegetais com creme de azeitona, croquetes, ovo mollet. Picadinho cru de carne bovina ou atum, mexilhões com fritas e sopa de cebola figuram nas entradas. Há ostras no fim de semana.

Quem quiser se conter por aí mesmo na francofilia dispõe de um elenco eficiente de vinhos e drinques para acompanhar.

Para seguir adiante, os pratos principais não despertam menos recall quando juntamos na cabeça o país de Voltaire e comida.

O cozido bourguignon, o filé alto com molho de pimenta-do-reino, o leitão tenro com capa crocante, o pato confitado ou com laranja, o camarão à provençal.

A esta altura dá para adivinhar facilmente o que aparece nas opções de sobremesa.

Os profiteroles, as carolinas recheadas de sorvete de baunilha com um banho de calda de chocolate, estão lá. O creme abaixo da delicada crosta de açúcar fundida com maçarico também. Gabaritou quem acrescentou suflê de chocolate e torta de maçã.

A ideia, como fica patente, não é desbravar vanguardas culinárias, apesar de se notarem variações aqui e ali nas composições. Uma farofa crocante acompanha a carne de porco, uma massa longa, salteada

na manteiga, guarnece o bourguignon. Mas o objetivo central é servir um núcleo tradicional francês bem executado.

A casa não ostenta itens de soberba nem cobra preços de vanguardismo ou de restaurantes estrelados seja nas refeições, seja nas bebidas. O serviço foi farto, rápido e atento, e a capacidade de entabular uma conversa em baixo volume à mesa é razoável, diminuindo à medida que o salão enche.

É um restaurante francês de além-mar em quase todos os sentidos.

Votre Brasserie

R. Natingui, 1.520, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 97428-3872, @votre.brasserie